Dwie seniorki z powiatu krakowskiego straciły oszczędności życia. Nie daj się oszukać! Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści działający metodą „na wnuczka” uaktywnili się na terenie powiatu krakowskiego. Dwie seniorki padły ofiarami przestępców, jedna straciła 190 tysięcy złotych, kolejna 60 tysięcy złotych.

Policjanci z powiatu krakowskiego prowadzą szerokie działania profilaktyczne dotyczące oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚP ” itp., docierając do jak największej liczby osób, w szczególności poprzez miejsca gromadzenia się osób starszych, takich jak kościoły, czy kluby seniorów. Uświadamiają im zagrożenia związane z tego typu przestępstwami, informują o metodach działania oszustów, a także radzą jak się zachować, aby nie paść ich ofiarą i uratować swoje oszczędności. Pomimo licznych apeli i komunikatów, niestety wciąż odnotowujemy tego typu przestępstwa.

7 lutego br. policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach zostali powiadomieni o oszustwie dokonanym na szkodę 83-latki z gminy Zielonki. Tego dnia, w godzinach wieczornych, do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę, informując, że spowodowała wypadek, w którym ucierpiała i jest w stanie krytycznym inna osoba. Następnie telefon przejął jej wspólnik, który podając się za policjanta, poinformował seniorkę, że musi przekazać 200 tysięcy złotych, aby córka nie miała kłopotów i nie trafiła do więzienia. 83-latka wierząc w całą historię, odparła, że obecnie dysponuje 190 tysiącami złotych. Kwota ta zadowoliła oszusta wiec poinformował kobietę, że w niedługim czasie po pieniądze przyjedzie prokurator lub adwokat. Chwilę później, do mieszkania 83-latki zapukał mężczyzna, któremu przekazała gotówkę.

Dwa dni później, w podobny sposób i tą samą metodą, oszukana została 81-latka z gminy Liszki. Do seniorki, w godzinach południowych, zadzwoniła rzekoma córka, informując, że potrzebuje dużą sumę pieniędzy, aby uwolnić się od kary więzienia, bo spowodowała wypadek drogowy, w którym zginęła kobieta w ciąży. Seniorka, zgodnie z instrukcją, przekazała 60 tysięcy złotych mężczyźnie, który chwile później się po nie zgłosił.

Obie pokrzywdzone straciły oszczędności życia. Dlatego przypominamy, że ofiarami tego typu oszustów są głównie starsze osoby. Przestępcy wykorzystują ich dobre serce i chęć niesienia pomocy swoim najbliższym, często grają na czas, zmieniają legendy podczas rozmów, a wypytując rozmówców, dostosowują je do informacji od nich uzyskanych, przez co stają się bardziej wiarygodni. Mechanizm działania oszustów działających tą metodą jest taki sam – przekazanie pieniędzy nieznajomemu lub pozostawienie ich w umówionym miejscu. Dlatego tak ważne jest, aby nie udzielać przez telefon osobom obcym żadnych informacji zarówno o sobie, o tym, kto jest w domu oraz czy i ile gotówki posiadamy. W żadnym wypadku nie należy wykonywać poleceń takich osób i przekazywać obcym osobom pieniędzy, nawet jeśli jesteście przekonani, że została przysłana przez członka waszej rodziny. Zawsze w przypadku otrzymania podobnego telefonu z prośbą o przekazanie pieniędzy, które ma odebrać osoba obca, należy powiadomić Policję, dzwoniąc na numer 112!

Jak działają oszuści ? Poniżej kilka najbardziej charakterystycznych i powtarzających się metod ich „pracy”:

Przestępcy działający metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚP” lub „pracownika instytucji pomocowych” oszukują głównie osoby starsze. Wyłudzają pieniądze, kosztowności, które często stanowią dorobek całego życia. Niespodziewane telefony od osób podających się za policjantów, czy dawno niewidzianych członków rodziny nie muszą zakończyć się finansową porażką. Należy jedynie przestrzegać kilku podstawowych zasad:

jeśli nie masz całkowitej pewności, kto do Ciebie dzwoni, nie podejmuj rozmowy i nie przekazuj żadnych informacji o sobie,

w żadnym wypadku nie ulegaj telefonicznej prośbie o natychmiastową pożyczkę i nie przekazuj pieniędzy,

jeśli chcesz przekazać komuś swoje pieniądze, to zadzwoń do tej osoby, na znany Ci numer telefonu i potwierdź informację o rzekomej pożyczce,

policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji i nie poprosi Cię o branie w niej udziału,

policjant nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto, pozostawienie w jakimś miejscu czy wyrzucenie kosztowności przez okno!

Jeżeli Tobie zdarzy się podobna sytuacja natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112 i powiadom o tym Policję!

Pamiętaj! Tylko szybka reakcja może doprowadzić do zatrzymania oszustów!