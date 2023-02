Policjanci zatrzymali podejrzanych o oszustwa „na policjanta” Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez policjantów pionu kryminalnego Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto we współpracy z Prokuraturą doprowadziły do zatrzymania dwóch mieszkańców Wrocławia, podejrzanych o usiłowanie oszustwa metodą "na policjanta”. Sprawcy próbowali wyłudzić od seniora ponad 42 tys. złotych. Obydwaj zostali tymczasowo aresztowani. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem.

Do próby wyłudzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych doszło 20 stycznia br . w godzinach popołudniowych na poznańskim Nowym Mieście. Tego dnia do 81-latka zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie słuchawki przekazała seniorowi informację, że prowadzi tajną „akcję policyjną” mającą na celu zatrzymanie nieuczciwego pracownika banku, który udostępnia dane klientów i ich okrada.

Poznaniak uwierzył w mit o trwającej „operacji funkcjonariuszy”. Zgodnie z poleceniami oszusta pojechał do banku i miał wypłacić całą gotówkę ze swojego rachunku. Było to ponad 42 tys. złotych. Następnie pieniądze miał przekazać innemu „policjantowi” czekającemu przed budynkiem, który poda mu specjalne hasło.

Starszy mężczyzna cały czas pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym z fałszywym mundurowym. Przekonany o słuszności swoich poczynań, wychodząc z domu nie poinformował o szczegółach swojej małżonki. Był przekonany, że pomaga Policji. Jednakże małżonka mężczyzny zwróciła uwagę na podejrzaną rozmowę męża i natychmiast poinformowała o całej sytuacji funkcjonariuszy Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto.

Kryminalni po szybkiej analizie sytuacji i uprzedzeniu zarówno ofiary przestępstwa, jak i kierownika oddziału banku, przygotowali prowokację. Po chwili w okolicy jednego z banków zatrzymali 25-latka, który przyszedł po „przesyłkę”. Jak się jednak okazało, nie działał on sam.

Po kilku dniach funkcjonariusze, w wyniku ustaleń operacyjnych, a także wyjaśnień mężczyzny zatrzymanego na gorącym uczynku, zatrzymali również jego wspólnika. Okazał się nim 20-latek z Wrocławia. Dalsza praca policjantów pod nadzorem prokuratora pozwoliła ustalić, że drugi z zatrzymanych mężczyzn, działając w charakterze tzw . „odbieraka” doprowadził do oszukania kobiety na obszarze Starego Miasta w identyczny sposób, jak w przypadku starszego mężczyzny. Pokrzywdzona w wyniku tego przestępstwa straciła 50.000 złotych. Obie sprawy są aktualnie prowadzone łącznie.

Podejrzewani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzut oszustwa. 25-latkowi za czyn popełniony w warunkach recydywy grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat, natomiast drugiemu z mężczyzn do lat 8.

Sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez mundurowych materiałem dowodowym, zdecydował o tymczasowym areszcie dla obydwu mężczyzn na najbliższe trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Przypominamy:

Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy czy przelewanie ich na jakiekolwiek konta w ramach pomocy w działaniach policyjnych;

Policja nigdy telefonicznie nie informuje o prowadzonych działaniach, nie prosi też o pomoc w zatrzymaniu oszustów;

Każdy telefon przekazania dużej kwoty pieniędzy powinien budzić wątpliwości;

Podczas rozmów telefonicznych nigdy nie należy podawać swoich danych osobowych - wieku, adresu, numeru konta czy hasła PIN, sytuacji materialnej, nawet jeśli nasz rozmówca przedstawia się jako pracownik banku czy urzędnik państwowy lub jeśli numer placówki widnieje na wyświetlaczu naszego telefonu;

Nie należy bezgranicznie ufać rozmówcy, ani ulegać jego presji, jeśli coś budzi nasze wątpliwości od razu należy przerwać połączenie;

Jeżeli odbierze się telefon od osoby podającej się za policjanta, która poprosi o wypłacenie lub przekazanie swoich pieniędzy, natychmiast należy powiadomić o tym Policję, dzwoniąc na numer 112 lub numer podany na stronie internetowej najbliższego komisariatu Policji lub komendy Policji.