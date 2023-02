29-latek, 12-latek oraz ich 17-letnia koleżanka zatrzymani przez kryminalnych do kradzieży zuchwałych Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek zatrzymali trzy osoby w wielu 12, 17 i 29 lat, które wytypowali do kradzieży zuchwałych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie Targówka. W wyniku tych przestępstw pokrzywdzone zostały trzy osoby, w tym 77-letnia seniorka. Operacyjni z Chodeckiej współpracowali przy tych sprawach z policjantami z Komisariatu Policji Warszawskiego Metra. Trzy zarzuty w prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ usłyszał 29-latek. Został on objęty dozorem Policji. 12-latek został przekazany matce. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Poszukiwana 17-latka trafiła do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek prowadzili ustalenia do spraw związanych z kradzieżami zuchwałymi, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie dzielnicy.

W sobotę, 28 stycznia 2023 roku w rejonie Metra Trocka nieznana osoba wyrwała 13-latkowi z ręki telefon komórkowy warty kilka tysięcy złotych. W niedzielę, 5 lutego 2023 roku pasażerce podróżującej metrem, na Stacji Metro Trocka w Warszawie nieznana osoba wyrwała z ręki etui z telefonem, w którym znajdowało się również 100 złotych. Dwa dni później 77-letnia mieszkanka bloku przy ulicy Toruńskiej została okradziona przed klatką schodową. Nieznany mężczyzna z ogromną siłą szarpnął za jej torebkę, w wyniku czego seniorka upadła na chodnik. Zdeterminowany mężczyzna dokończył "dzieła". Zabrał jej torebkę, w której były jej dokumenty, dokumentacja medyczna, telefon i gotówka.

Ponieważ dwa zdarzenia miały miejsce w metrze i jego rejonie, do ich wyjaśnienia zaangażowali się również policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Kryminalni z Targówka dzięki podjętym działaniom oraz informacjom przekazanym przez policjantów z "metra" ustalili wizerunki osób podejrzewanych o te kradzieże.

Dwa dni po ostatnim zdarzeniu kryminalni zatrzymali w galerii na Pradze Północ trzy wytypowane osoby: 29 i 12-latka z Targówka oraz ich 17-letnią koleżankę z powiatu mińskiego. Wszyscy trafili do komisariatu przy ulicy Chodeckiej. 12-latek po przesłuchaniu został przekazany pod opiekę matki. Materiały, które potwierdzają jego udział w jednej kradzieży zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 17-latka okazała się poszukiwana nakazem doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Po przesłuchaniu trafiła do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ulicy Jagiellońskiej. Jej los podzielił 29-latek.

Następnego dnia, najstarszego z trójki "znajomych" policjanci doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, która nadzoruje czynności w tych sprawach. Tam przedstawiono mu zarzuty za dokonanie trzech kradzieży szczególnie zuchwałych. 29-latek przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i dobrowolnie poddał karze. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.

Za kradzież szczególnie zuchwałą kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.