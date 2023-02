Kochaj, nie krzywdź!

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. To idealny dzień, aby przypomnieć i uświadomić innym, że prawdziwa miłość to odpowiedzialność za drugiego człowieka. Nic nie tłumaczy osoby która krzywdzi. Nic nie usprawiedliwia przemocy.