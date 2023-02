„Życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy na swojej drodze spotykali jak najczęściej tak życzliwe osoby” – to fragment podziękowań, które trafiły na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia dolnośląscy policjanci podejmują setki interwencji, wszystkie polegają na pomocy innym. Takie czynności wypełniają każdy dzień służby funkcjonariusza, do tego różnego rodzaju zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Zdarza się, że po zakończeniu niektórych interwencji, do jednostki wpływa podziękowanie za zaangażowanie policjantów w pomoc.

Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp . Dariusza Wesołowskiego wpłynęło podziękowanie za pomoc udzieloną mieszkańcowi Legnicy przez asp. szt. Wojciecha Pyto, funkcjonariusza Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu.

Sytuacja miała miejsce na początku lutego. Do dyżurującego w tym czasie w Komisariacie Kolejowym we Wrocławiu policjanta zgłosił się mieszkaniec Legnicy z prośbą o pomoc. Okazało się, że jego znajoma, która dojechałajuż do miejsca zamieszkania, zorientowała się, że prawdopodobnie w jednym z tramwajów pozostawiła swoją torebkę z telefonem i dokumentami. Policjant bardzo szybko ustalił okoliczności sprawy, dowiedział się jakimi liniami podróżowała poszkodowana znajoma zgłaszającego, zlokalizował miejsce pozostawienia bagażu i nawiązał kontakt z motorniczym. Pozostało jedynie odebranie torebki z tramwaju i oddanie w ręce właścicielki.