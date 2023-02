Instalujesz oprogramowanie lub aplikację? Zrób to tylko ze sprawdzonego źródła. Bądź czujny i chroń się przed cyberoszustami Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pozostań ostrożny, jeśli chodzi o transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu, chroń również swoje dane, hasła do logowania i PIN-y. Zainstaluj dodatkowe blokady konta i kart płatniczych, jakie zalecają pracownicy banku. Nie daj się oszukać!

Internet stał się wszechobecny w naszym życiu, nie wyobrażamy sobie dzisiaj funkcjonowania bez niego. Płatności za rachunki, czy zakupy zrealizujemy szybko i sprawnie przez aplikacje naszych banków, nawet bez wychodzenia z domu. Jednak pamiętajmy, że w sieci czyhają na nas również zagrożenia. Niemal każdego dnia ktoś zostaje oszukany i traci oszczędności. Uczmy się zatem na błędach innych i bądźmy ostrożni. Nie instalujmy żadnych aplikacji lub oprogramowań z nieznanego źródła, szczególnie tych z przesłanych linków. Jeśli nie jesteśmy pewni co do ich wiarygodności, zrezygnujmy z instalacji. Zwracajmy uwagę na małą liczbę pobrań, to może być sygnał ostrzegawczy. Nigdy nie działajmy pod presją czasu, lepiej się upewnić, że wszystko jest w porządku, niż stracić swoje oszczędności. Dokonując płatności zawsze sprawdzajmy, czy wiadomości sms z kodem autoryzacyjnym są zgodne z transakcją, której dokonujemy.

Przestrzegaj kilku wskazówek, aby uchronić się przed oszustami:

nie klikaj żadnych odsyłaczy w wiadomości przesłanej sms-em, za pośrednictwem komunikatora, czy e-maila: odsyłacze te często prowadzą do sfałszowanych stron,

nie otwieraj załączników do wiadomości, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące nadawcy,

uważnie przyjrzyj się ofercie, która zawiera bardzo zaniżoną cenę w stosunku do innych ofert,

czytaj komentarze innych osób kupujących, duża liczba negatywnych może świadczyć o nieuczciwości sprzedającego,

unikajmy zakupów poza aukcją,

korzystaj z programu antywirusowego,

nie podawaj swoich osobistych danych,

bądź ostrożny podając w internecie numer swojej karty kredytowej,

zainstaluj dodatkowe blokady konta i kart płatniczych, jakie zalecają pracownicy banku,

kiedy kupujący lub sprzedający prosi cię o zainstalowanie nieznanego oprogramowania na telefon lub komputer, zastanów się – to może być program do szpiegowania twoich ruchów na klawiaturze, w ten sposób oszust widzi pulpit twojego laptopa i tak zdobywa twoje hasła do logowania.

Ktoś prosi cię o podanie kodu BLIK?

Jeżeli nie chcesz stracić swoich oszczędności, zastanów się, zanim go prześlesz. Ostrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod naszych znajomych w popularnych komunikatorach społecznościowych.

Oszuści bez skrupułów potrafią przejąć nasze oszczędności. W tym celu tworzą różne legendy, sposoby i historie, dla nich każdy sposób na łatwe wzbogacenie się jest dobry. W ostatnim czasie kilka osób z Lubska zostało oszukanych metodą na kod BLIK. Do tego typu przestępstw dochodzi codziennie na terenie całego kraju. Oszuści podszywają się pod naszych znajomych, których mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Do zainfekowania telefonu wirusem dochodzi najczęściej wtedy, kiedy klikniemy podejrzany link. Bądź ostrożny i nie daj się oszukać!