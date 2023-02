Koluszkowscy policjanci uratowali ludzkie życie Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Koluszkowscy policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Ich szybka i zdecydowana interwencja udaremniła próbę targnięcia się na własne życie młodego mężczyzny. Kiedy w grę wchodzi ludzkie życie liczy się każda sekunda. Pamiętajmy, że kryzysy i niepowodzenia życiowe są przemijające. Z każdej sytuacji jest wyjście.

13 lutego 2023 roku, tuż przed północą, policjanci patrolując miejscowość Andrespol zwrócili uwagę na stojący na parkingu samochód gdzie z jego bagażnika wyprowadzona była rura połączona z wydechem pojazdu. Silnik był uruchomiony. Mundurowi natychmiast zorientowali się, że życie siedzącego w środku kierowcy może być zagrożone. Podbiegli do samochodu skąd wyciągnęli mężczyznę. Był on przytomny, jednak zapach spalin dobiegający z wnętrza pojazdu był już bardzo intensywny. Policjanci natychmiast poinformowali o zdarzeniu oficera dyżurnego i zespół ratownictwa medycznego. Czekając na przyjazd karetki policjanci rozmawiali z mężczyzną i wspierali go. 32-latek został przekazany pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Szybka reakcja jest ważna za każdym razem kiedy ktoś potrzebuje pomocy! Koluszkowscy policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie, a ich reakcja zapobiegła tragedii. Pamiętajmy, że kryzysy i niepowodzenia życiowe są przemijające. Z każdej sytuacji jest wyjście. Można zapobiec tragedii wzywając pomoc. Jeśli widzisz, że jakaś osoba nie radzi sobie ze swoimi problemami lub emocjami, staraj się zareagować. Udziel wsparcia, czasami wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli wiesz, że czyjeś życie i zdrowie jest zagrożone, zadzwoń na numer alarmowy 112 i przekaż dokładną lokalizację zagrożonej osoby. Najważniejszy jest czas.

Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123

Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).