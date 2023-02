W czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego listem gończym Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Naczelnik wydziału kryminalnego z Tczewa w czasie wolnym od służby zauważył poszukiwanego listem gończym mężczyznę wysiadającego z autobusu. 30-latek niespodziewanie zaczął uciekać, lecz dzięki czujności funkcjonariusza został zatrzymany. 30-latek poszukiwany był przez Prokuraturę Rejonową w Malborku w celu tymczasowego aresztowania na okres 30 dni za kradzieże. Tczewscy kryminalni ustalili, że ten sam mężczyzna ma związek z dokonanymi na terenie miasta zniszczeniami, za które wkrótce usłyszy zarzuty.

13 lutego bieżącego roku Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Tczewie będąc w czasie wolnym od służby, zauważył wysiadającego z autobusu poszukiwanego mężczyznę. Policjant, obserwując 30-latka, poinformował o tym fakcie funkcjonariuszy z jednostki Policji. Mężczyzna nagle zaczął uciekać. Policjant bez wahania ruszył za nim i po kilkusetmetrowym pościgu ujął 30-latka. Wezwani do pomocy policjanci pojawili się na miejscu błyskawicznie. Zatrzymany mężczyzna natychmiast trafił do policyjnej celi. Dzięki wzorowej postawie policjanta, 30-latek wkrótce zostanie przewieziony do aresztu śledczego. Mieszkaniec Tczewa był poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Malborku, w celu tymczasowego aresztowania na okres 30 dni za kradzieże. Dodatkowo tczewscy kryminalni, analizując zdobyte informacje, ustalili, że ten sam mężczyzna prawdopodobnie jest odpowiedzialny za zniszczenia mienia na terenie miasta. Wkrótce śledczy przedstawią 30-latkowi zarzuty w tej sprawie.