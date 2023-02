Tymczasowy areszt za potrącenie i ucieczkę z miejsca zdarzenia Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy miesiące tymczasowo w areszcie śledczym spędzi 24-latek, który potrącił na przejściu dla pieszych 62-letnią kobietę. Mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanej. Gdy po trzech godzinach sam stawił się w komendzie miał w organizmie prawie 0,5 promila alkoholu.

Wczoraj, 13.02.2023 roku, w Sądzie Rejonowym w Mogilnie zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu 24-letniego mieszkańca powiatu mogileńskiego. Tym samym sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratora. Przypomnijmy: mężczyzna w minioną sobotę, 11.02.2023 roku, kierując osobowym oplem astra na ulicy Plac Wolności w Mogilnie, potrącił, znajdującą się na przejściu dla pieszych, 62-letnią kobietę. Kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanej. Po trzech godzinach sam stawił się w komendzie. 24-latek był pod wpływem alkoholu, miał prawie 0,5 promila w organizmie. W trakcie składanych wyjaśnień przyznał się do popełnienia tego czynu. Do czasu sądowej rozprawy będzie przebywał w areszcie.