Babcia ośmiomiesięcznej Poli podziękowała policjantom za eskortę Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Udzielone wsparcie spotkało się z wdzięcznością. Do Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim przyszła babcia małej Poli. Kobieta podziękowała policjantom mł. asp. Arturowi Rutkowskiemu i st. post. Alicji Stolarczyk za zaangażowanie i okazaną pomoc w eskorcie do szpitala z jej wnuczką, która dostała ataku epilepsji. Dziecko potrzebowało natychmiastowej pomocy medycznej.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim przyszła babcia ośmiomiesięcznej Poli. Kobieta w imieniu swoim oraz rodziców dziecka podziękowała za szybką reakcję i wzorową postawę mł. asp. Artura Rutkowskiego i st. post. Alicji Stolarczyk. W ramach podziękowania za pomoc w eskorcie wręczyła im tort. Mała Pola trafiła na dalsze badania do szpitala w Gdańsku, gdzie nadal przebywa wraz ze swoją mamą.

Do zdarzenia doszło, w czwartek 9 lutego 2023 roku, ośmiomiesięczna dziewczynka, przebywająca w domu ze swoją 26-letnią mamą dostała ataku epilepsji. Kobieta wraz z babcią dziewczynki, bez chwili zastanowienia, ruszyły własnym autem do szpitala w Elblągu. W tym czasie policjanci nowodworskiej drogówki patrolowali drogę ekspresową. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, że kierowca mercedesa przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 147 km/h. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Będące w pojeździe kobiety wytłumaczyły, że ośmiomiesięczna dziewczynka ma atak epilepsji i potrzebują szybko dotrzeć do szpitala. Mundurowi bez chwili wahania podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu samochodu z dzieckiem. Radiowóz przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, szybko i bezpiecznie przeprowadził kobiety wraz z dzieckiem do szpitala w Elblągu, gdzie została jej udzielona pomoc medyczna.

Policjanci każdego dnia spotykają się z różnymi sytuacjami, które wymagają od nich podejmowania szybkiego działania. Najwięcej satysfakcji budzą te, w których dzięki ich pomocy, mogli komuś uratować czyjeś życie.