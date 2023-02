Funkcjonariusze CBŚP i SW rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i Służby Więziennej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szamotułach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o obrót, wytwarzanie czy posiadanie środków odurzających, a także udzielanie narkotyków osobom pozbawionym wolności. W sprawie występuje 23 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Służby Więziennej, na podstawie informacji przekazanych przez kierownictwo ZK, przez kilka miesięcy wyjaśniali okoliczności sprawy. Z ich ustaleń wynikało, że osoby osadzone w miejscu izolacji mają dostęp do narkotyków. Te informacje zostały bardzo dokładnie sprawdzone, a zebrany materiał przeanalizowany. Wszystko po to, aby ustalić wszystkie osoby, a także ich udział w przestępczym procederze. Z uwagi na istotę miejsca działania grupy, czynności podejmowane przez funkcjonariuszy miały bardzo skomplikowany charakter. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że w nielegalną działalność mogą być zamieszani także pracownicy firmy sąsiadującej z Zakładem Karnym, gdzie skazani uczęszczają do pracy.

Działania, w których uczestniczyli policjanci z CBŚP z Poznania, Radomia, Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach zostały przeprowadzone w kilku miejscach na terenie woj. wielkopolskiego, podlaskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wówczas to zatrzymano łącznie osiem osób, w tym czterech byłych skazanych, a także czterech pracowników cywilnych firmy sąsiadującej z ZK. Ponadto w tych dniach wykonano czynności z udziałem 14 osób, które były osadzone w różnych jednostkach penitencjarnych. W sprawie występuje łącznie 23 podejrzanych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach 22 osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalono nielegalny proceder mógł być prowadzony od 2019 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani obracali różnymi substancjami odurzającymi m.in. marihuaną, amfetaminą, 3-CMC i 4-CMC, a także nową substancją psychoaktywną tzw. prochem, który po zmieszaniu z tytoniem miał właściwości odurzające.