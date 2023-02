Szkolili się policyjni piloci, szkolili się strażacy Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeroki katalog realizowanych i potencjalnie możliwych do wykonania zadań wymaga właściwego przygotowania pilotów, jak i służb współpracujących z policyjnym lotnictwem. Zakończone właśnie tygodniowe szkolenie policyjnych lotników z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP i strażaków z wybranych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w tym z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m.st. Warszawy jest ważnym elementem w procesie doskonalenia. Umożliwia optymalne przygotowanie funkcjonariuszy obu służb do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych, np. podczas gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów, powodzi czy innych katastrof, w których działania ratownicze podejmowane będą także z pokładu policyjnego śmigłowca.

- Dzięki współpracy ze strażakami z warszawskiej "siódemki " mogliśmy przeszkolić naszego pilota, operatorów dźwigu pokładowego i instruktorów w tej specjalności. Przyjęta formuła pozwoliła nam kolejny raz trenować z funkcjonariuszami, z którymi być może, jak to już było w przeszłości, będziemy też podejmować rzeczywiste, a nie tylko symulowane, zadania z pokładu policyjnego śmigłowca – opowiada insp. pil. Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP i dodaje: - Ćwiczyliśmy więc różne sposoby desantowania, zarówno z przyziemienia, jak i w zawisie, przygotowanie do ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem technik linowych, desant z wykorzystaniem liny osobistej z użyciem specjalnego uchwytu przy dźwigu pokładowym oraz z ramy desantowej zamontowanej w tylnej części śmigłowca Mi-8 w drzwiach ładunkowych. Trenowaliśmy także wprowadzenie nowych operatorów, czyli tak jakby dowódców zespołów ratowniczych PSP , standaryzację komend, by ocenić, jak będzie układać się współpraca naszych policjantów ze strażakami. Przećwiczenie różnych technik desantowo – ewakuacyjnych to bardzo dobry sposób na przygotowanie całej załogi i zespołu współpracującego do wykonywania lotów specjalnych.

Dla części strażaków biorących udział w szkoleniu był to pierwszy kontakt ze śmigłowcem. Zgodnie z planem uczestnicy kursu zostali najpierw wyposażeni w podstawową wiedzę niezbędną do jego odbycia, m.in.: w wiadomości ogólne o śmigłowcu (tego jak jest zbudowany i wyposażony) czy też poznali zasady bezpieczeństwa obowiązujące zarówno w bezpośrednim otoczeniu maszyny, jak i na jej pokładzie. W ćwiczeniach z policyjnymi lotnikami udział wzięło w sumie 20 strażaków - członków specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego z całego kraju.

Po dwudniowych zajęciach teoretycznych przyszedł czas na praktykę, która odbyła się już na pokładzie Mi-8. - Równolegle prowadzone były dwa kursy: ratownika śmigłowcowego KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) oraz ratownika śmigłowcowego KSRG operatora. Dla naszych kursantów było to szkolenie, które po zdanym egzaminie umożliwi im dalsze doskonalenie zawodowe w zakresie ratownictwa wysokościowego - mówi mł. bryg. Grzegorz Kozioł, starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG i dodaje: - Strażacy mieli okazję przećwiczenia różnych technik działania z pokładu śmigłowca czy też mogli nauczyć się, w jaki sposób komunikować się z pilotami śmigłowca w trakcie prowadzonych działań ratowniczych oraz nauczyć się naprowadzania maszyny na cel podczas prowadzonych akcji.

O tym, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy służbami – policją i strażą pożarną – nie trzeba nikogo przekonywać. Poziom wyszkolenia oraz umiejętności funkcjonariuszy obu służb bardzo często decydują o powodzeniu prowadzonych np. działań poszukiwawczo-ratowniczych czy też gaśniczych. Tylko w ubiegłym roku, z pokładu policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk, wykorzystując do tego specjalny zbiornik na wodę tzw . Bambi Bucket o pojemności około 3 tys . litrów, policyjni lotnicy i strażacy z warszawskiej JRG 7 pomagali gasić pożar Parku Narodowego Czeska Szwajcaria (więcej przeczytasz tu: #MisjaCzechy zakończona - policyjny Black Hawk wrócił do kraju) czy też walczyli z pożarem lasu na Mazowszu. Aby działania te mogły zakończyć się sukcesem poprzedzone były wielogodzinnymi szkoleniami, dzięki którym ich uczestnicy mogli, np . przećwiczyć różne warianty sytuacji, jakie mogą się przydarzyć w trakcie realnie prowadzonych działań oraz zapoznać się z procedurami obowiązującymi w danej formacji. Temu służyły m.in. czterodniowe manewry zgrywające służby i instytucje, pod kątem wykorzystania śmigłowców do działań ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych. W trakcie tych ćwiczeń w jednym czasie zaangażowanych było 5 śmigłowców z różnych służb, w tym m.in. policyjny Black Hawk, przy pomocy którego prowadzone były ćwiczenia z działań gaśnicze z wykorzystaniem podwieszanych zbiorników na wodę typu Bambi Bucket oraz prowadzona była ewakuacja poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych (więcej w artykule: Ćwiczenia służb z wykorzystaniem śmigłowców).