Śląscy policjanci rozbili kolejną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Czech. Dziesięciu podejrzanych usłyszało już prokuratorskie zarzuty związane z wyłudzeniem nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 10 milionów złotych. Akt oskarżenia w tej sprawie, liczącej ponad sto tomów akt, trafił właśnie do sądu.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie prowadzone przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawcy zajmowali się wyłudzaniem nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu rajstopami, akcesoriami biurowymi, a także artykułami metalowymi. Przestępcy działali w latach 2014-2015 na terenie Katowic, Lublina, Warszawy oraz Republiki Czeskiej.

Policjanci zabezpieczyli w trakcie licznych przeszukań dokumentację potwierdzającą przestępczą działalność, polegającą na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjny obrót towarem oraz wprowadzaniu ich do księgowości prowadzonych firm. Następnie sprawcy rozliczali wszystko w składanych deklaracjach skarbowych, celem zwrotu podatku VAT z tytułu rzekomej wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów na terenie Czech.

W ciągu 2 lat swojej działalności, sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 100 milionów złotych, doprowadzając, bądź usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 10 milionów złotych.

W sprawie, prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”. W celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji, przyjmowali oni bowiem na rachunki bankowe prowadzonych firm nielegalnie zdobyte fundusze i wykonywali dalsze przelewy na rzecz kolejnych kontrahentów uczestniczących w przestępczej „karuzeli”.

Wobec dziesięciu podejrzanych w wieku od 36 do 70 lat, którzy usłyszeli zarzuty związane z popełnieniem przestępstw gospodarczych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji, zakazów kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazów opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych w postaci nieruchomości i udziałów w spółkach o wartości 1 miliona złotych. Zważywszy na fakt, że oskarżeni ze swojego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im kara do 10 lat więzienia.