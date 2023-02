Wałbrzyskie policjantki - siostry wystartowały w „Sudeckiej żylecie” Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W momentami deszczowej aurze oraz przy grubej warstwie przymarzniętego śniegu, odbyła się dwunasta już edycja głuszyckiego pieszego maratonu pod nazwą „Sudecka żyleta”. Na starcie tym razem stanęło ponad pięciuset uczestników. Wśród nich były także dwie wałbrzyskie policjantki - siostry Agnieszka oraz Anna Zgiet. Pomimo dużego zmęczenia trudami trasy, obie zapowiadają, że jeszcze nie raz wezmą udział w tej imprezie.

Wszyscy zawodnicy wystartowali w sobotę, 11 lutego 2023 roku o godzinie 8.00 sprzed urzędu miasta przy ulicy Parkowej w Głuszycy. Do przejścia mieli 60-kilometrową trasę przez malownicze miejscowości powiatu wałbrzyskiego - głównie przez Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie i Góry Suche. Meta usytuowana została w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy. Łącznie do pokonania było blisko 3,5 tysiąca metrów przewyższeń.

Na całym dystansie panowały bardzo niekorzystne warunki pogodowe. Zalegająca gruba warstwa zlodowaciałego śniegu, a także częste opady deszczu, nie pomagały zawodnikom. Tylko blisko połowa z nich dotarła ostatecznie do mety. Nie było jednak klasyfikacji generalnej. Ważny był sam udział w imprezie. Limit czasowy na pokonanie całej trasy wynosił 18 godzin.

W licznej grupie piechurów znalazły się także dwie siostry, a przy tym wałbrzyskie policjantki. Pierwsza z nich st. sierż. Anna Zgiet służy w Policji od trzech i pół roku, a na co dzień jest dzielnicową w Komisariacie Policji I w Wałbrzychu. Natomiast będąca funkcjonariuszką od ponad siedmiu lat sierż. szt. Agnieszka Zgiet obecnie pracuje w pionie dochodzeniowo-śledczym Komisariatu Policji II w Wałbrzychu. Obie, podobnie jak większość uczestników, były wyczerpane trudami trasy. Jak same twierdzą, sport to dla nich część życia i zamierzają wystartować w kolejnej edycji „Sudeckiej żylety”. Życzymy im więc dalszych sukcesów i realizacji życiowych pasji.