Zapnij pasy! One naprawdę ratują życie! - spot profilaktyczny Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nasze bezpieczeństwo w samochodzie, oprócz zdrowego rozsądku i stosowania się do przepisów prawa, odpowiadają różne zamontowane w nim systemy. Są wśród nich pasy bezpieczeństwa, które w głównej mierze ratują nas przed utratą zdrowia, a nawet życia, gdy dojdzie już do poważnego wypadku. Nie zapominajmy więc o używaniu pasów bezpieczeństwa!

Korzystanie z pasów bezpieczeństwa, to obowiązek każdego kierowcy i pasażera. Przed rozpoczęciem jazdy, kierowca powinien sprawdzić stan techniczny samochodu, a także zadbać o to, aby każdy z pasażerów miał zapięte pasy bezpieczeństwa.

Pasy w dużym stopniu wpływają na nasze bezpieczeństwo, gdy dojdzie do niespodziewanego wydarzenia na drodze. Przykładem tego jest Pani Magdalena, która w 2020 roku uległa poważnemu wypadkowi. Gdy ze swoją rodziną wracała z letniego wypoczynku nad morzem, jej auto zjechało z drogi, a następnie przez kilkadziesiąt metrów koziołkowało. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie przeszła szereg operacji. Od tamtej pory cały czas walczy o powrót do sprawności. Jak sama przyznaje, swoje życie zawdzięcza pasom bezpieczeństwa.

Apelujemy do wszystkich kierowców, aby pamiętali o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, które w przypadku nagłego zdarzenia na drodze, mogą uratować życie.

( KWP w Katowicach / kp)

Film Spot profilaktyczny Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot profilaktyczny (format mp4 - rozmiar 25.83 MB)