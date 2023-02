Na tym towarze nie zarobił Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 51-letni mieszkaniec Inowrocławia naraził się na wysoką grzywnę i przepadek mienia. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją znaleźli u niego blisko 97 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Do czasu rozprawy został objęty policyjnym dozorem.

We wtorek, 14.02.2023 roku, inowrocławscy policjanci ustalili, że w jednym z garaży na terenie miasta mają znajdować się duże ilości papierosów bez akcyzy. Funkcjonariusze wkroczyli tam i w obecności właściciela przeszukali. Podczas przeszukania ujawnili kartony z zawartością ponad 96 600 sztuk papierosów. Wszystko bez wymaganych znaków akcyzy. Do sprawy został zatrzymany 51-letni mężczyzna. Posiadając taki towar chciał oszukać Skarb Państwa na blisko 95 tysięcy złotych.

Policjanci zebrali dowody na to, że mężczyzna uczynił sobie z przestępstwa skarbowego stałe źródło dochodu, bo już w przeszłości parał się tego rodzaju procederem. Jeszcze wczoraj usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Cała zabezpieczona kontrabanda ulega przepadkowi, a jej właściciel musi liczyć się teraz z dotkliwą grzywną. Doprowadzony do oskarżyciela został objęty policyjnym dozorem do czasu rozprawy w sądzie.