Zastępca Komendanta Głównego Policji wziął udział w konferencji w Lizbonie Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 13-14 lutego 2023 roku w stolicy Portugalii, Lizbonie, odbyła się Konferencja: „Strategiczne partnerstwo policyjne: ku zaufanej współpracy w zakresie bezpieczeństwa”. W wydarzeniu polską Policję reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Konferencja dotyczyła współpracy w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy państwami Unii Europejskiej oraz krajami strefy MENA. MENA to szerokie i wieloaspektowe określenie obejmujące kraje Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Region ten - z uwagi na geograficzne usytuowanie oraz uwarunkowania ekonomiczne i geopolityczne, jak również charakteryzującą go niestabilność - od lat stanowi poważne wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wyzwania te to przede wszystkim nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana, radykalizm i terroryzm, ale także zagrożenia ekologiczne.

Celem zorganizowanej w Lizbonie Konferencji, w której, oprócz przedstawicieli Ministerstw Spraw Wewnętrznych oraz Policji obecni byli także przedstawiciele Interpolu, Europolu, CEPOL-u i Frontex-u, było wzmocnienie partnerstwa państw Unii Europejskiej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej poprzez promocję wzajemnego dialogu oraz strukturalnego podejścia w obszarze kształtowania wspólnej strategii bezpieczeństwa.

Podczas spotkania głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że pomimo odmienności charakteryzujących strategie organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy posiadają jeden wspólny cel. Jest nim wypracowanie skuteczniejszego, opartego na współpracy i dialogu podejścia w kontekście walki z poważną przestępczością zorganizowaną oraz łączenie wysiłków w kierunku kształtowania struktury bezpieczeństwa regionu. Podkreślił, że polska Policja w naturalny sposób zaangażowana jest w przedsięwzięcia regionu Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza teraz, gdy za wschodnią granicą, w Ukrainie, rozgrywa się wojna wywołana przez Federację Rosyjską. Dodał jednak, że polska Policja posiada odpowiedni potencjał, pozwalający włączać się w inicjatywy służące powszechnemu bezpieczeństwu, a jednym z komponentów takiego wsparcia może być udział polskich ekspertów policyjnych w projektach realizowanych przez inne kraje.

Na zakończenie konferencji delegaci przyjęli dokument Konkluzji wyrażający wolę uczestników dalszego wzmacniania i pogłębienia współpracy w duchu partnerstwa i zaufania, której celem jest pokój, bezpieczeństwo i stabilność obu regionów.

W podróży służbowej do Lizbony Zastępcy Komendanta Głównego Policji towarzyszył Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, nadkom. Michał Hoszcz.