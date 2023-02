Kryminalni odzyskali skradziony na terenie Niemiec motocykl Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czersku odzyskali motocykl o wartości co najmniej 67 tys. zł. Pojazd został skradziony na terenie Niemiec. Do sprawy zatrzymany został 20-latek, który usłyszał zarzut paserstwa.

W poniedziałek 13 lutego 2023 roku kryminalni z Czerska udali się na teren jednej z posesji mieszczącej się w gminie Czersk. Cel tej wizyty był bardzo konkretny. Dzięki działaniom operacyjno-rozpoznawczym, ustalili oni gdzie znajduje się motocykl pochodzący z kradzieży na terenie Niemiec. I tym razem, policyjne doświadczenie oraz profesjonalizm nie zawiodły. Na terenie posesji policjanci znaleźli skradziony jednoślad. Dzięki bardzo szybkim działaniom policjantów motocykl, w najbliższym czasie wróci do swojego właściciela. Oczywiście do tego czasu, został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Do sprawy został zatrzymany 20-letni mieszkaniec Czerska, który usłyszał już zarzut paserstwa. Teraz grozi kara mu do 5 lat pozbawienia wolności.