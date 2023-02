Kopał psa na ulicy w Puławach. Policjanci ustali sprawcę! Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Puławscy policjanci ustalili mężczyznę, który na ulicy znęcał się nad psem wielokrotnie go kopiąc. Chwilę później pies został znaleziony martwy. Katem okazał się jego właściciel, 63-letni mieszkaniec Puław. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu oraz ustalili świadków zdarzenia. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (13.02.2023) pod jednym z urzędów pocztowych w Puławach. W krzakach nieopodal urzędu został znaleziony martwy pies rasy jamnik. Policjanci zajmujący się sprawami dotyczącymi ochrony zwierząt ustalili, że pies należy do 63-letniego mieszkańca Puław. Rozpytując kolejne osoby, funkcjonariusze dowidzieli się, że kilkanaście minut przed tym, jak pies został znaleziony martwy, jego właściciel kopniakami wygonił go z urzędu, a następnie kopał go po całym ciele przy wejściu do budynku.

Została podjęta decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok zwierzęcia. Ponadto policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli zapis z monitoringu oraz ustalili świadków zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pies wszedł za właścicielem do urzędu i czekał na niego w przedsionku. Gdy mężczyzna zauważył, że pies tam siedzi, kopniakami zmusił go do opuszczenia budynku. Po tym pies zaczął słabnąć i skrył się w krzakach, gdzie później został znaleziony martwy.

Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą puławskiej jednostki. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.