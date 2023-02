Rozbita zorganizowana grupa przestępcza handlująca bronią i narkotykami Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Siedleccy kryminalni przez niemal dwa lata rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości narkotyków, handlem nielegalną bronią palną i amunicją.

Jak wynika z posiadanych informacji, grupa zajmowała się produkcją amfetaminy, mefedronu, przemytem wewnątrzwspólnotowym marihuany, a także wytwarzaniem ładunków wybuchowych. Zwieńczeniem pracy siedleckich policjantów były szeroko zakrojone działania przeprowadzone w dniu 7 lutego 2023 r. na terenie garnizonu mazowieckiego, w tym w Siedlcach, powiatach ościennych oraz w Warszawie.

Przy wsparciu policjantów Zespołu dw. z Przestępczością Narkotykową i innych funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, a także Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Białymstoku, Komendy Stołecznej Policji oraz Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny "BOA" Komendy Głównej Policji zatrzymano trzech mężczyzn oraz kobietę w wieku 40-45 lat, działających w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie całego kraju. W działaniach wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy.

W wyniku przeszukań zabezpieczono ponad 15 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, w tym 12 kilogramów mefedronu, około 150 gramów amfetaminy; 1,8 kilograma metamfetaminy oraz 1,13 kilograma marihuany. Ujawniono także 230 paczek papierosów bez znaków polskich akcyzy skarbowej, dwie sztuki broni palnej bez wymaganego zezwolenia, 158 sztuk amunicji różnego kalibru, proch strzelniczy, lonty do wytwarzania ładunków wybuchowych, prekursory do produkcji amfetaminy, aparatury i mieszaniny chemiczne. Przeprowadzone czynności potwierdziły także uzyskane wcześniej informacje na temat linii produkcyjnej służącej do wyrabiania krajanki tytoniowej, w wyniku których w nieużytkowanych pomieszczeniach w powiecie ostrowskim zabezpieczono maszyny, jak suszarnia, krajalnica i kocioł.

Prokuratura Regionalna w Lublinie wszczęła śledztwo w kierunku zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem znacznymi ilościami narkotyków oraz posiadania nielegalnej broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych. Po przedstawieniu zarzutów członkom grupy, zostały skierowane wobec nich wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Lublinie przychylił się do wniosków prokuratora i zastosował wobec zatrzymanych osób środki izolacyjne na okres 3 miesięcy. Oskarżonym za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i inne popełnione czyny przestępcze grożą kary pozbawienia wolności powyżej lat 8.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zabezpieczyli dotychczas 20 sztuk nielegalnej broni palnej w postaci dubeltówek, sztucerów, pistoletów, rewolwerów, pistoletów maszynowych i karabinów, ponad 1200 sztuk amunicji różnego kalibru, trzy urządzenia wybuchowe, a także kilkadziesiąt kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: podkom. Ewelina Radomyska

