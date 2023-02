Podali się za policjantów, skrępowali właściciela domu Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój do którego doszło w powiecie zgierskim. Mieszkańcy Łodzi podając się za policjantów napadli i okradli jedną z rodzin. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Troje zatrzymanych będzie odpowiadało w warunkach recydywy. Napastnicy trafili na 3 miesiące do aresztu. Za rozbój z użyciem broni prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do 15 lat. Sprawa jest rozwojowa.

Od ponad pół roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozpracowywali grupę przestępczą, której członkowie pod pozorem działań policji i z wykorzystaniem elementów umundurowania weszli do jednego z domów na terenie gminy Aleksandrów Łódzki w powiecie zgierskim. Do zdarzenia doszło 12 lutego 2023 roku w godzinach wieczornych. Napastnicy skrępowali właściciela mieszkania plastikowymi kajdankami zrywając mu z ręki złotą bransoletkę. Pilnując pozostałych domowników zabrali im telefony komórkowe i rozpoczęli plądrowanie mieszkania. W pewnym momencie do akcji wkroczyli prawdziwi kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy współpracy funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KSP. Mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku czterech mężczyzn w wieku od 34 do 57 lat. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Podczas przeszukań mężczyzn oraz miejsc ich zamieszkania ujawniono między innymi elementy umundurowania z napisem policja, odznaki i kamizelki policyjne, gaz czy pałki teleskopowe. Przy 42-latku policjanci ujawnili broń, którą mężczyzna posługiwał się dokonując rozboju. Zostanie ona przekazana do badań balistycznych. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Zebrany na chwilę obecną materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutu rozboju z użyciem broni. Najstarszy ze sprawców, 57-letni mieszkaniec Łodzi był wielokrotnie notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W lipcu 2022 roku opuścił zakład karny. Będzie odpowiadał w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa. W warunkach recydywy będą również odpowiadali 39 i 34 -latek. Za rozbój z użyciem broni grozi im do 15 lat pozbawienia wolności, a w przypadku recydywy sprawcy muszą liczyć się ze zwiększonym wymiarem kary. 15 lutego 2023 roku sąd zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt. Sprawa jest rozwojowa.

kom. Edyta Machnik