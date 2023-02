Szajka włamywaczy zatrzymana przez dąbrowskich kryminalnych Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 10 lat pozbawienia wolności może grozić czterem mieszkańcom powiatu tarnowskiego, zatrzymanym przez policjantów za kradzieże z włamaniem dokonywane do budynków mieszkalnych na terenie powiatu dąbrowskiego. Łupem złodziei padły między innymi kaloryfery, sprzęt domowego użytku, elektronarzędzia, opony samochodowe oraz wiele innych odzyskanych przez policjantów przedmiotów o wartości kilkuset tysięcy złotych. Mieszkańcy powiatu tarnowskiego usłyszeli już zarzuty.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, pracowali nad wykryciem sprawców włamań mających miejsce na terenie powiatu dąbrowskiego, które miały miejsce od stycznia 2023 r. Szajka na terenie powiatu dąbrowskiego spowodowała straty na kwotę ponad 80 tysięcy złotych.

Oprócz zebranych dowodów, zabezpieczonych śladów na miejscach przestępstw, policjanci operacyjni weryfikowali uzyskane informacje. Trop za złodziejami doprowadził funkcjonariuszy do jednej z podtarnowskich miejscowości, gdzie 13 lutego br. zatrzymano 3 mężczyzn w wieku 28, 24 i 21 lat. Kolejny z tej szajki, , 17-latek został zatrzymany 14 lutego br.

Policjanci podczas przeszukania mieszkań i pomieszczeń zajmowanych przez przestępców zabezpieczyli różne elektronarzędzia, opony samochodowe, kaloryfery, sprzęt gospodarstwa domowego, przyczepkę samochodowa, łyżkę do koparko-ładowarki, przewody elektryczne, armaturę łazienkową oraz wiele innych przedmiotów, które prawdopodobnie także pochodzą z przestępstw dokonywanych nie tylko na terenie powiatu dąbrowskiego ale również z terenu powiatu tarnowskiego i mieleckiego. Łączna wartość zabezpieczonych i odzyskanych przedmiotów to kilkaset tysięcy złotych.

Zebrane w sprawie dowody, pozwoliły na postawienie wszystkim zatrzymanym zarzutu dot. 9 przestępstw tj. kradzieży, kradzieży z włamaniem i uszkodzeń mienia.

Dąbrowscy śledczy sprawdzają pochodzenie zabezpieczonych podczas przeszukań przedmiotów i konsultują sprawę z policjantami z powiatów tarnowskiego i mieleckiego. Sprawcy wkrótce mogą usłyszeć także zarzuty dotyczące włamań dokonanych w tych powiatach.

Decyzją sądu 28-latek oraz 24-latek zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące, natomiast wobec 21- latka i 17- latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



