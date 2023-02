Trzej sprawcy kradzieży z włamaniem do warsztatu mechanicznego zatrzymani i objęci policyjnym dozorem Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zatrzymali trzech sprawców włamania do hali bocznej magazynu przy ul. Bluszczańskiej, znajdującej się na terenie warsztatu samochodowego. Mężczyźni wyważyli drzwi wejściowe i z wnętrza pomieszczeń ukradli 114 sztuk felg aluminiowych wraz z oponami, około 400 kg zużytych akumulatorów, 400 kg złomu aluminiowego, kosmetyki samochodowe, części do zabytkowych samochodów, bańki z olejem napędowym o pojemności 20 litrów oraz podręczne narzędzia warsztatowe. Pokrzywdzony oszacował wartość poniesionych start na około 131 000 złotych. Zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem, grozi im kara do 10 lat więzienia.

Kilka dni temu mokotowscy dzielnicowi podczas pełnionej służby obchodowej ustalili, że na opuszczonych działkach przy ulicy Bluszczańskiej przechowywane są duże ilości kół samochodowychoraz części samochodowe. Mając podejrzenie, że przedmioty mogą pochodzić z kradzieży, funkcjonariusze skontrolowali wskazany teren. Na miejscu zastali 30-letniego mężczyznę, który demontował części samochodowe, a obok stał 46-latek, który układał zdemontowane części do bagażnika skody. W dalszej części posesji przebywał 51-letni mężczyzna, który przykrywał dywanem kolejne elementy samochodowe. Na widok mundurowych nie krył zaskoczenia.

Wszystko wskazywało na to, że trzej mężczyźni, działając wspólnie, zorganizowali proceder demontażu skradzionych wcześniej elementów samochodowych. W wyniku dalszych czynności operacyjnych policjanci ustalili miejsce pochodzenia zabezpieczonych części oraz ich właściciela.

Wskazany pokrzywdzony oświadczył, że dwa dni wcześniej dokonano włamania do pomieszczeń jego warsztatu samochodowego poprzez podważenie drzwi wejściowych oraz odgięcie elementu pokrycia dachu, a część z przedmiotów znajdujących się na posesji przy ul. Bluszczańskiej rozpoznał jako swoją własność.

Ustalono, że w wyniku kradzieży z warsztatu zabrano 114 sztuk felg aluminiowych wraz z oponami, około 400 kg zużytych akumulatorów, 400 kg złomu aluminiowego, kosmetyki samochodowe, części do zabytkowych samochodów, bańki z olejem napędowym o pojemności 20 litrów, narzędzia spawalnicze, przewody rozruchowe oraz podręczne narzędzia warsztatowe. Szacunkowa wartość poniesionych start to około 131 000 złotych.

Na miejsce została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła dowody w sprawie, a trzej mężczyźni zostali przetransportowani do mokotowskiej komendy i przekazani w ręce funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Trzej zatrzymani, usłyszeli prokuratorskie zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznali się do przestępstwa. Wobec nich prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Mężczyznom grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.