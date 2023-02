Dzielnicowi zatrzymali 49-latka poszukiwanego ENA Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna, chcąc utrudnić funkcjonariuszom zatrzymanie, obrażał ich, uporczywie odmawiał podania swoich danych, próbował ucieczki i … skoku z trzeciego piętra. Pomimo biernego i czynnego oporu trafił do aresztu, gdzie zaczeka na ekstradycję.

W zeszły wtorek, 07.02.2023 roku, dzielnicowi z „czwórki” patrolowali rejon Krowodrzy. Ich uwagę zwrócił mężczyzna w średnim wieku, który na widok funkcjonariuszy zaczął wyraźnie przyspieszać, a po chwili coraz szybciej biec. Policjanci pobiegli za nim, jednocześnie kilkakrotnie wzywając go do zatrzymania. Mężczyzna nie reagował, kontynuował ucieczkę, w trakcie której wbiegł do kamienicy i zabarykadował się na jednym z balkonów usytuowanych na klatce schodowej na trzecim piętrze. Kiedy funkcjonariusze dobiegli do drzwi, kategorycznie odmawiał ich otwarcia i nie reagował na wydawane polecenia. W związku z tym dzielnicowi siłą weszli na balkon. Mężczyzna wówczas złapał za poręcz i próbował…skoczyć. W ostatniej chwili policjanci złapali go za ubranie i udaremnili szaleńczy zamiar. Następnie wciągnęli mężczyznę do pomieszczenia, założyli mu kajdanki i poprosili o podanie personaliów, czego uciekinier uparcie odmawiał lub podawał nieprawdziwe informacje. Chętnie za to obrażał policjantów i wykrzykiwał pod ich adresem wulgarne słowa. Funkcjonariusze sprawdzili należący do niego plecak, w którym znaleźli niewielkie ilości środków odurzających. Finalnie mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie pobrano od niego odciski linii papilarnych. Dzięki temu udało się ustalić, że zatrzymany to 49-latek poszukiwany przez austriacki wymiar sprawiedliwości europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna miał do odbycia karę 4 lat więzienia za przestępstwa polegające na nielegalnym obrocie i produkcji środków odurzających.

Sądu przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej w Krakowie i zdecydował o zastosowaniu wobec 49-latka aresztu tymczasowego na okres czterdziestu dni. Za „kratkami” mężczyzna poczeka, aż strona austriacka dopełni procedur ekstradycyjnych.

Ponadto, w związku z popełnionymi przez 49-latka w trakcie interwencji wykroczeniami tj. umyślnym wprowadzeniem w błąd funkcjonariuszy, podawania nieprawdziwych danych osobowych, używania słów wulgarnych policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie sporządzili wniosek o jego ukaranie do sądu. 49-latkowi grozi także odpowiedzialność karna za posiadanie niewielkiej ilości środków odurzających, za co może spędzić dodatkowo nawet rok w więzieniu.