Uratowany przed wychłodzeniem

Data publikacji 16.02.2023

Staszowscy dzielnicowi dotarli do mężczyzny znajdującego się w stanie silnego wychłodzenia. Dzięki ich działaniom życie 62- latka zostało uratowane. Niewykluczone, że interwencja ta podjęta kilka godzin później, mogłaby mieć zupełnie inny finał.

Kiedy temperatura na zewnątrz spada, jest zbliżona do zera lub osiąga minusowe wartości nietrudno o tragedię. Jak wskazują lata doświadczeń, okres zimowy stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zwłaszcza osób bezdomnych, samotnych, a także nadużywających alkoholu. Każdego roku odnotowuje się przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Mając to na uwadze policjanci na co dzień podejmują wzmożone działania, zmierzające do zapobiegania tego typu zdarzeniom.

Sytuacja taka miała miejsce wczoraj, 15.02.2023 roku, po południu. Patrol dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie skontrolował jedną z posesji, znajdującą się na terenie gminy Staszów. Gdy funkcjonariusze weszli do piwnicy znaleźli leżącego na ziemi nieprzytomnego człowieka. Szybko okazało się, że mężczyzna nie daje oznak życia. Policjanci wynieśli go przed budynek, położyli na drewnianych drzwiach, izolując od zmarzniętego podłoża i natychmiast podjęli resuscytacje krążeniowo - oddechową, która zakończyła się sukcesem. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia funkcjonariusze monitorowali funkcje życiowe 62- latka, a także okryli go folią termiczną. Jak się później okazało, mieszkaniec gminy znajdował się w stanie silnego wychłodzenia. Istniało duże zagrożenie, że gdyby mężczyzna w takich warunkach pozostał jeszcze kilka godzin mógłby nie przeżyć. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego zabrał 62-latka do szpitala.