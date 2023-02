Pracownice banku nie dopuściły do oszustwa „na policjanta” Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści metodą „na policjanta" usiłowali wyłudzić gotówkę od seniorki z toruńskiej Skarpy. Jej oszczędności zostały ocalone dzięki czujności pracownicy i dyrektorki banku, w którym kobieta zamierzała podjąć znaczną sumę pieniędzy.

Zdarzenie miało miejsce 17 stycznia 2023 roku. Tego dnia do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Polecił jej wypłatę z konta pieniędzy, gdyż jak twierdził, ktoś chce je przejąć. Mężczyzna poinformował, że po gotówkę zgłosi się funkcjonariusz, który zabezpieczy przekazaną mu sumę pieniędzy. Oszust doprowadził do takiej sytuacji, że seniorka, utrzymując połączenie telefoniczne ze sprawcą przyszła do banku, by wypłacić swoje oszczędności z zamiarem przekazania ich fikcyjnemu policjantowi.

Na miejscu torunianka miała szczęście trafić do pracownicy, która wykazała się czujnością i zainteresowaniem, dlaczego kobieta chce nagle podjąć tak dużą kwotę. Obserwując nietypowe zachowanie klientki, podjęła decyzję, by o swoich wątpliwościach powiedzieć dyrektorce placówki. Ta następnie powiadomiła Policję. Dzięki interwencji obu Pań, kobieta nie poniosła żadnych strat. Dochodzenie w sprawie usiłowania oszustwa prowadzi obecnie komisariat na toruńskim Rubinkowie.

Pragnąc wyrazić szczególne uznanie za godną podziwu obywatelską postawę Pań, które ocaliły oszczędności seniorki z Torunia i zapobiegły oszustwu, p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Mariusz Gaik, wczoraj, 15.02.2023 roku, w towarzystwie swoich Zastępców i Komendanta komisariatu na Rubinkowie, złożył na ich ręce listy gratulacyjne wraz z drobnym upominkiem. Szef toruńskich policjantów podkreślił, że chęci do niesienia pomocy innym oraz instytucjom dbającym o bezpieczeństwo publiczne stanowią wzór godny do naśladowania dla wszystkich obywateli.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą do domu bądź dzwonią, podając się za członków rodziny, znajomych lub za pracowników różnych instytucji. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy innych wartościowych rzeczy, należy jak najszybciej skontaktować się z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy się, że to rzeczywiście ona zwracała się do nas z prośbą i nie zostaniemy oszukani.

Nie dajmy się oszukać! Omawiajmy nietypowe sytuacje, które nas spotykają z innymi członkami rodziny, a wszelkie podejrzane prośby o przekazanie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.