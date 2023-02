„Pomogli nam policjanci z Wydziału Kryminalnego KP Wrocław-Krzyki”

„Ta sytuacja pozwoliła mi uwierzyć w polską Policję. I nie chodzi mi o samo odnalezienie syna, ale o to, że otrzymaliśmy pomoc…” - to cytat z korespondencji pochodzącej od wdzięcznych rodziców odnalezionego nastolatka. Podziękowania związane są z działaniami funkcjonariuszy pionu kryminalnego z komisariatu przy ulicy Ślężnej zaangażowanych w poszukiwania ich zaginionego syna, cierpiącego na depresję. Ich treść potwierdza pełne oddanie codziennej służbie i gotowość do podejmowania natychmiastowych działań na rzecz ratowania ludzkiego życia przez wrocławskich policjantów.