Jeden bił kijem drugi dźgnął nożem Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ustalili i zatrzymali sprawców pobicia oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u 21-latka. Jeden z nich okładał pokrzywdzonego kijem, kolejny dźgnął go nożem w brzuch. Obaj usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

O pobiciu przy użyciu kija i zadania ciosu nożem w brzuch 21-latkowi policjanci zostali powiadomieni 29 października ubr . Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeszcze tego samego dnia, w trakcie prowadzonych czynności w tej sprawie, policjanci zatrzymali jednego z podejrzanych - 35-latka z gminy Skawina. Stróże prawa przeszukali miejsce jego zamieszkania, natrafiając na 32 gramów marihuany i 125 gramów mefedronu.

35-latek usłyszał w prokuraturze zarzuty dotyczące udziału w bójce oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. 1 listopada ubr. sąd na w niosek prokuratury zastosował środki zapobiegawcze wobec podejrzanego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Aktualnie areszt ten został przedłużony o kolejne 3 miesiące.

Tymczasem policjanci prowadzili czynności mające na celu namierzenie wspólnika 35-latka. Kryminalni wpadli na jego trop 8 lutego br. Ustalili, że jest nim 17-letni obcokrajowiec mieszkający w Krakowie, odpowiedzialny za zadanie ciosu nożem w brzuch ofierze. Mężczyzna w chwili popełnienia czynu ukończył 17 lat zatem zgodnie z kodeksem karnym będzie odpowiadał jak dorosły. Został on zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 10 lutego br. w prokuraturze usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego. Podobnie jak jego wspólnik, decyzją sądu, trafił do aresztu, wstępnie na 3 miesiące.

Kto biorąc udział w pobiciu człowieka używa niebezpiecznego przedmiotu, albo jeżeli następstwem pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu ofiary podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przy czym, ten kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.