Spowodowała dwie kolizje pod wpływem alkoholu i próbowała jechać dalej. Zareagował świadek zabierając jej kluczyki Data publikacji 16.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Referatu Ruchu Drogowego z Kamiennej Góry zatrzymali 62-latkę, która spowodowała dwie kolizje na terenie miasta, a pomimo tego próbowała kontynuować jazdę i oddalić się z miejsca zdarzenia. Godne pochwały jest zachowanie jednego ze świadków, który uniemożliwił kobiecie dalszy rajd, zabierając kluczyki. Badanie stanu trzeźwości kobiety wyjaśniło przyczynę braku odpowiedniej oceny sytuacji i jej brak równowagi - miała w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Kierująca trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a grozić jej może kara nawet 2 lata pozbawienia wolności.

Pomimo licznych apeli i akcji nadal pojawiają się osoby, które za nic mają bezpieczeństwo w ruchu drogowym i wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu. Są jednak osoby, które reagują na podejrzane zachowania i udaremniają dalszą jazdę nieodpowiedzialnym kierującym lub telefonują na numer alarmowy 112 pozwalając na wyeliminowanie z ruchu takich kierujących odpowiednim służbom.

Tym razem policjanci Referatu Ruchu Drogowego z Kamiennej Góry, w środę 15 lutego 2023 roku, około godziny 11.00, zostali wezwani do zdarzenia drogowego, do którego doszło przed skrzyżowaniem ulic Wałbrzyskiej i Katowickiej.

Na miejscu mundurowi ustalili, że kierująca renault 62-latka z Wałbrzycha była sprawcą kolizji, do której przyjechali mundurowi, ale nie było to jedyne zdarzenie jakie wspomniana kobieta spowodowała. Jak się okazało, kierująca najpierw kilometr wcześniej najechała na tył jednego pojazdu, po czym pojechała dalej. Następnie zbliżając się do skrzyżowania najechała na tył kolejnego samochodu. Podczas tych kolizji na szczęście nikomu nic się nie stało.

62-latka nadal chciała kontynuować jazdę, ale jeden ze świadków zdarzenia odebrał jej kluczyki od pojazdu.

Policjanci będący na miejscu sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Wyniki badania to ponad 2,6 promila w organizmie. Kierująca została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie.