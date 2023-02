Policjanci ratowali kobietę będącą w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 17.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W środową noc policjanci z Tarnowa interweniowali na terenie miasta, gdzie według zgłoszenia 21-letniamatka niespełna rocznej dziewczynki miała przekazać swojej rodzinie przerażającą informację o porwaniu jej maleńkiej córeczki.

W środę (15.02.2023) w Tarnowie 21-latka ze swoją malutką córeczką pojawiła się w mieszkaniu koleżanki, u której pozostawiła dziecko, prosząc, aby ta „pozostawiła małą w Oknie Życia”. Kobieta miała zachowywać się dziwnie, jakby była pod wpływem leków lub alkoholu, a po powrocie do domu skontaktowała się ze swoją ciocią informując, że jej „córeczka została porwana”.

W międzyczasie koleżanka z niemowlakiem i swoją znajomą udała się do cioci 21-latki, aby pozostawić u niej dziecko, a w całą sprawę zaangażowana została policja. Tarnowscy mundurowi, podejrzewając, że coś złego dzieje się z matką niemowlaka w pośpiechu udali do jej miejsca zamieszkania, jednak pomimo pukania kobieta nie otwierała drzwi. Siłowego wejścia do środka dokonali wezwani tam strażacy. W mieszkaniu zastano leżącą na łóżku nieprzytomną 21-latkę. Kobieta przewieziona została do szpitala. Do szpitala na badania trafiła także jej mała córeczka. Na szczęście jest cała i zdrowa. Policjanci o całej sytuacji powiadomili sąd rodzinny. Wyjaśniają także okoliczności targnięcia się kobiety na własne życie.