Przekroczył prędkość o 73 km/h. Pośpiech kosztował go 2500 złotych Data publikacji 17.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z lekceważeniem aktualnych przepisów na mandat w wysokości 2500 złotych, a także dopisaniem do indywidualnego konta 15 punktów karnych naraził się 39-letni mieszkaniec Zabrza. Jazda z prędkością aż 193 km/h została w samą porę przerwana przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.

Nadmierna prędkość jest niejednokrotnie przyczyną zdarzeń drogowych, których zdecydowanie można było uniknąć. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z komendy wojewódzkiej nieustannie sprawdzają w różnych częściach Dolnego Śląska czy kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów.

Mieszkaniec Zabrza, który dynamicznie przemieszczał się osobowym audi drogą ekspresową S5, przekroczył prędkość o 73 km/h . Wynik pomiaru, którego dokonali policjanci to 193 km/h. Na 39-latka został nałożony mandat w wysokości 2500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych. Kara jednak to jedno, a drugie ważniejsze to niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą jazda z prędkościami bliskimi 200 km/h.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i rozwagę podczas poruszania się po drogach. Nadmierna prędkość niejednokrotnie doprowadza do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Nie popełnijmy błędu mogącego kosztować czyjeś zdrowie czy nawet życie.

( KWP we Wrocławiu / kp)