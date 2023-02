Okradał taksówki, wpadł podczas nocnej akcji policjantów Data publikacji 17.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Nieetatowego Zespołu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podczas nocnych działań zatrzymali 22-latka podejrzewanego o serię kradzieży z włamaniem do taksówek. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, mężczyzna działał na terenie całego miasta, uszkadzał pojazdy i kradł mienie znajdujące się w ich wnętrzu.

Policjanci z III Komisariatu Policji oraz innych jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi już od jakiegoś czasu odbierali sygnały o tajemniczych włamaniach do taksówek różnych korporacji na terenie miasta. Sposób działania sprawcy był zawsze taki sam. Po wybiciu szyby bocznej w pojeździe podejrzany wyciągał z wnętrza taksówki pieniądze oraz drobne przedmioty znajdujące się w jego polu widzenia, po czym szybko oddalał się z miejsca popełnienia przestępstwa. Policjanci wiedząc o nielegalnym procederze rozpoczęli intensywne poszukiwania podejrzanego. Analiza sposobu działania sprawcy oraz posiadane informacje pozwoliły na zatrzymanie 22-latka dokładnie w chwili, gdy szykował się do popełnienia kolejnego przestępstwa. 15 lutego 2023 roku policyjne nieoznakowane patrole pełniące służbę na terenie III Komisariatu zauważyły samotnego mężczyznę, który około godziny pierwszej w nocy przemieszczał się w rejonie parkingów osiedlowych. Jego wygląd wskazywał, że może być on osobą odpowiedzialną za włamania do taksówek. W momencie, gdy policjanci chcieli wylegitymować podejrzewanego, ten podjął próbę ucieczki, która została natychmiast udaremniona przez funkcjonariuszy. Podczas kontroli odzieży mężczyzny stróże prawa odnaleźli między innymi jednorazowe rękawiczki, które mogły być wykorzystywane podczas popełniania przestępstw oraz telefon pochodzący z kradzieży. Po przewiezieniu na III Komisariat Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, dzięki zgromadzonym dowodom, zatrzymany mężczyzna usłyszał łącznie 33 zarzuty dotyczących niszczenia mienia, kradzieży z włamaniem i ich usiłowania do pojazdów na terenie całego miasta. Za taki czyn grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O losie 22-latka zadecyduje teraz prokurator i sąd.

Policjanci z III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zwracają się z prośbą do właścicieli taksówek, których pojazdy zostały okradzione w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a nie zgłaszali tego organom ścigania o kontakt celem złożenia zeznań. W powyższej sprawie można się kontaktować bezpośrednio z III Komisariatem Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi al. Armii Krajowej 33 lub telefonicznie pod numerem 47 841 23 50.