Kryminalni uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Data publikacji 17.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawód policjanta to wyjątkowa profesja. Wymaga wiele poświęcenia, ale daje też ogromną satysfakcję szczególnie w sytuacji kiedy ratuje się ludzkie życie. Wiedzą o tym doskonale policjanci wydziału kryminalnego komendy w Świeciu, którzy powstrzymali mężczyznę chcącego popełnić samobójstwo.

W minioną środę, 15.02.2023 roku, jeden z policjantów wydziału kryminalnego otrzymał telefon od mężczyzny, który zdenerwowanym głosem prosił o pomoc. Z jego relacji wynikało, że trzyma w ręku nóż i chce popełnić samobójstwo. Mężczyzna powiedział jak się nazywa. Funkcjonariusze, wykonujący akurat zadania na terenie Świecia, nie przerywając rozmowy telefonicznej wcielili się w rolę psychologa i negocjatora. Wspierając rozmówcę odwodzili go od myśli samobójczych. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że mężczyzna, jak twierdził, miał już za sobą podobne problemy. Liczyła się każda minuta.

Kryminalni podjęli błyskawiczne, a co najważniejsze skuteczne działania, które doprowadziły do ustalenia miejsca zamieszkania i odnalezienia mężczyzny. Dzięki profesjonalnemu i opanowanemu podejściu policjantów udało się powstrzymać 50-latka. Po wejściu do mieszkania mundurowi zabezpieczyli narzędzia, którymi mógł zrobić sobie krzywdę i zaproponowali pomoc. Gdy sytuacja została opanowana, okazało się, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Przybyła na miejsce załoga pogotowia udzieliła mężczyźnie pomocy medycznej i w asyście policjantów przewiozła do szpitala. Po badaniach mężczyzna został doprowadzony do wytrzeźwienia.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

800 12 12 12 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00.