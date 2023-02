„Chciałbym życzyć każdemu komendantowi takich policjantów” Powrót Generuj PDF Drukuj Co jakiś czas na ręce komendanta jednostki trafiają wyrazy uznania dla służby policjantów różnych pionów. Tym razem mieszkańcy wyrazili uznanie dla funkcjonariuszki "dochodzeniówki" i policjanta ruchu drogowego. Takie słowa to wspaniała nagroda za zaangażowanie w trudną służbę, jaką co dzień wykonują mundurowi.

Policjanci codziennie służą innym. Podejmując interwencje często stają pomiędzy stronami konfliktu lub spotykają się z ostracyzmem, gdy stoją na straży prawa i egzekwują przestrzeganie przepisów. To sprawia, że wykonywane przez nich zadania są obarczone dużą odpowiedzialnością i nierzadko ciężarem niezadowolenia osób, wobec których są zobowiązani podejmować czynności służbowe.

Z drugiej strony są jednak ci, którym pomoc policjantów jest niezbędna, a często ma bezpośredni wpływ na ich całe życie.

Momenty w służbie policyjnej, w których funkcjonariusze słyszą słowa podziękowania za swoją służbę to wspaniała nagroda za ich zaangażowanie.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie wpłynęły tym razem podziękowania dla funkcjonariuszki dochodzeniówki i policjanta ruchu drogowego.

Pierwsze dotyczyły pracy nad sprawą niszczenia nagrobka i prowadzonego przez policjantkę postępowania w tej sprawie. Wdzięczni mieszkańcy podkreślili, że dzięki zaangażowaniu w proces wykrywczy i profesjonalnemu przygotowaniu aktu oskarżenia sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego i skazał go prawomocnym wyrokiem.

Inny mieszkaniec docenił postawę i profesjonalizm funkcjonariusza "drogówki". Pisał także o jego życzliwym podejściu pomimo podejmowania stanowczych działań związanych z reagowaniem na popełnione przez mieszkańca wykroczenie.

„Korzystając z okazji chciałem jeszcze raz podziękować, że dzięki Państwa pracy ja i wielu obywateli może się czuć bezpiecznie, a gdy spotykamy Policję na swojej drodze i mamy do czynienia z osobami jak Pan aspirant to dostrzegamy nie tylko stróża prawa, ale osobę, która jest na prawdziwej służbie, jaką niesie ze sobą mundur Policji. Dlatego chciałbym życzyć każdemu komendantowi takich policjantów w swoich szeregach.”