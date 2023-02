Szczęśliwy finał poszukiwań dwóch nastolatek Data publikacji 17.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 lutego br. na jednej ze stacji benzynowych na Ruczaju w Krakowie odnalezione zostały dwie zaginione nastolatki. Dzień wcześniej, 13-latka i jej 14-letnia koleżanka wyszły ze szkoły przy ul. Mazowieckiej i nie wróciły do swoich domów. W zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą zaangażowanych było kilkuset policjantów oraz funkcjonariusze innych służb.

15 lutego br. dwie koleżanki wyszły ze szkoły przy ulicy Mazowieckiej w Krakowie i nie powróciły do swoich domów. Zaniepokojeni rodzice 13-latki, jak również 14-latki, zgłosili zaginięcia córek w Komisariacie Policji IV w Krakowie. Z uzyskanych informacji wynikało, że jedna z dziewczynek znajduje się w kryzysie emocjonalnym, co budziło uzasadniony niepokój wśród policjantów, którzy natychmiast przystąpili do zakrojonych na szeroką skalę działań. W akcji poszukiwania nastolatek uczestniczyło kilkuset policjantów, w tym funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji, z Komendy Miejskiej Policji, krakowskich komisariatów, pluton alarmowy z Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie oraz przewodnicy z psami służbowymi. Z Komendy Głównej Policji przyjechała do Krakowa wyspecjalizowana grupa z psami szkolonymi do poszukiwania osób. Nieprzerwanie przez kilkanaście godzin zarówno policjanci oraz strażacy sprawdzali wszystkie możliwe miejsca, gdzie mogły przebywać dziewczynki. Za sprawą policyjnych i strażackich dronów poszukiwania odbywały się również z powietrza. Przygotowane i szeroko rozpowszechnione zostały komunikaty o zaginięciu dziewczynek, które trafiły m.in . na policyjne strony internetowe, serwisy społecznościowe oraz do przedstawicieli mediów. Poszukiwacze z Komisariatu Policji IV w Krakowie rozmawiali z rodzinami, znajomymi nastolatek, zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu z trasy, po której mogły się poruszać dziewczynki oraz na bieżąco sprawdzali i weryfikowali wszystkie informacje, które do nich docierały.

Wczoraj, 16.02. br. , w godzinach popołudniowych, oficer dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że zaginione nastolatki najprawdopodobniej przebywają na jednej ze stacji benzynowych w rejonie Ruczaju. Niezwłocznie na miejsce udali się dzielnicowi z Komisariatu Policji IV w Krakowie oraz funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, którzy potwierdzili, że obecne tam dziewczynki to 13 i 14-latka, poszukiwane przez policjantów. Mundurowi zaopiekowali się nastolatkami do czasu przekazania ich w ręce opiekunów.