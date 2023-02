Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci zaginionej 26-latki Data publikacji 20.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tragicznym finałem zakończyły się poszukiwania zaginionej 26-latki z Olsztyna. Ciało kobiety zostało znalezione na terenie miasta. W tej sprawie zatrzymano 25-latka, który decyzją prokuratury usłyszał zarzut m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe. Ponadto okazało się, że mężczyzna ma związek z przestępstwem przeciwko mieniu.

Przypomnijmy – informacja o zaginięciu 26-latki wpłynęła do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w czwartek, 9 lutego 2023 roku od rodziny. Od samego początku prowadzone były intensywne działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu kobiety. Funkcjonariusze m.in. rozpytali sąsiadów, w miejscu gdzie była ostatni raz widziana na początku lutego. Sprawdzane były możliwe miejsca pobytu zaginionej. Policjanci docierali do osób, z którymi mogła mieć kontakt 26-latka. Sprawdzono szpitale, nagrania z kamer monitoringów. Ponadto na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zamieszczono informację o zaginięciu kobiety.

Policjanci podczas działań poszukiwawczych w ubiegły piątek, 17 lutego 2023 roku znaleźli ciało 26-latki w jednym z zaparkowanych aut na terenie Olsztyna. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. W czynnościach brał udział osobiście prokurator. Ciało kobiety zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. W trakcie czynności policjanci do sprawy zatrzymali 25-latka. Jego udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Prokurator na podstawie zgromadzonego materiału przedstawił mężczyźnie zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Wszelkie okoliczności śmierci kobiety są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe. W tej sprawie wobec mężczyzny został skierowany wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Ponadto w trakcie czynności okazało się, że zatrzymany mężczyzna ma związek z przestępstwem przeciwko mieniu. W grudniu ubiegłego roku na jednej z olsztyńskich ulic miało dojść do kłótni 25-latka ze znajomym. Mężczyzna w jej trakcie miał za pomocą klucza zniszczyć reflektor oraz powłokę lakierniczą pojazdu. Pokrzywdzony wartość strat wycenił na 1000 złotych. 25-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, do którego się przyznał. W tym przypadku kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Olsztynie / sc)

Poniższy film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny przez policjantów.