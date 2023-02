Współsprawca zabójstwa w Holandii zatrzymany w Wielkopolsce Data publikacji 20.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 41-latka, który latem ubiegłego roku, wspólnie z 40-letnią kobietą, dokonał zabójstwa na terenie Królestwa Niderlandów.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu, w ramach współpracy międzynarodowej, podjęli się udzielenia pomocy niderlandzkim śledczym zajmującym się sprawą zabójstwa 59-letniego rolnika. Zdarzenie miało miejsce 7 lipca 2022 w holenderskim Weert. Miejscowi policjanci ustalili, że zabójstwa dopuściły się dwie osoby. Sprawcy weszli na teren posesji nocą, najpierw uśmiercili psa, następnie weszli do domu ofiary. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna obudził się i doszło do konfrontacji, wtedy sprawcy udusili go, a dla zatarcia śladów podpalili dom. Nie było wątpliwości, że kierował nimi motyw rabunkowy.

Holenderska Policja szybko wpadła na trop kobiety biorącej udział w tym zdarzeniu. Okazała się nią 40-letnia Polka, która pracowała na terenie gospodarstwa należącego do ofiary. Kobieta została zatrzymana i trafiła do aresztu. Odmówiła jednak składania wyjaśnień i jakiejkolwiek współpracy z organami ścigania. Śledztwo utknęło w martwym punkcie.

Z uwagi na podejrzenie, że drugim sprawcą również może być obywatel Polski, na prośbę holenderskich policjantów w sprawę zaangażował się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Po niespełna dwóch miesiącach od zdarzenia policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu ustalili, że współsprawcą zabójstwa jest 41-letni mieszkaniec Turku. 22 sierpnia 2022 roku mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z KWP w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Turku na terenie miasta.

Poinformowana o zatrzymaniu strona holenderska wydała wobec 41-latka europejski nakaz aresztowania oraz europejski nakaz dochodzeniowy. Na początku września 2022 roku sąd zdecydował o ekstradycji podejrzanego do Holandii.