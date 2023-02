Policjanci ewakuowali kobietę z płonącego budynku i zatrzymali podpalacza Data publikacji 20.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Augustowscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzewanego o podpalenie swojego brata. Z mieszkania funkcjonariusze pomogli wydostać się również kobiecie, która przebywała w domu, gdzie wybuchł pożar. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Wstępne badanie narkotesterem wykazało narkotyki w jego organizmie.

W sobotę (18.02.2023 r.) późnym wieczorem, dyżurny augustowskiej jednostki otrzymał informację, że 27-letni mężczyzna podpalił swojego brata, oblewając go wcześniej łatwopalną substancją. Do tragicznych wydarzeń miało dojść w domu na obrzeżach miasta. Policjanci na miejscu z płonącego mieszkania usłyszeli przeraźliwe wołanie o pomoc. Zauważyli kobietę, która nie była w stanie wyjść z zadymionego pomieszczenia. Po wejściu na dach samochodu, który zaparkowany był blisko budynku, funkcjonariusze wyważyli okno i wydostali kobietę. Przy posesji przebywał również pokrzywdzony mężczyzna, który zdążył ugasić swoje płonące ubranie. Policjanci ustalili, że został on oblany łatwopalną substancją przez swojego brata, a następnie podpalony. Mundurowi po przekazaniu ratownikom pokrzywdzonych rozpoczęli poszukiwania sprawcy. 27-latek, który uciekł z miejsca został zatrzymany przez policjantów po pościgu, niespełna kilometr od miejsca, gdzie zamieszkiwał. Wstępne badanie narkotesterem wykazało narkotyki w jego organizmie. Mężczyźnie do dalszych badań została pobrana krew, a on sam trafił do policyjnego aresztu. Po zebraniu materiału dowodowego przez śledczych mieszkaniec miasta najprawdopodobniej usłyszy zarzuty.