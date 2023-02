Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowego nie doszło do tragedii Data publikacji 20.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci podczas codziennej służby spotykają się w wieloma sytuacjami, które wymagają od nich zimnej krwi oraz wykorzystania całego swoje doświadczenia. Takiej sytuacji doświadczył górowski dzielnicowy podczas wizyty w jednym z mieszkań, gdzie znalazł się akurat w miejscu i czasie, gdy był najbardziej potrzebny. Młodszy aspirant Krystian Kurowski zauważył, że jeden z jego podopiecznych nie oddycha, lecz reakcja funkcjonariusza zapobiegła tragedii.

W czwartek, 16 lutego 2023 roku młodszy aspirant Krystian Kurowski – Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych w Górze, w trakcie pełnionej służby udał się do jednej z miejscowości na terenie podległego sobie rejonu. Policjant chciał sprawdzić stan jednego ze swoich podopiecznych. Po wejściu do mieszkania zastał on ojca 62-latka, z którym przeprowadził krótką rozmowę, po czym razem skierowali się do pokoju syna. Leżący tam mężczyzna nie reagował na pytania i nie dawał znaków życia.

Doświadczony dzielnicowy wiedział, jakie czynności należy wykonać w tej sytuacji. Najpierw sprawdził funkcje życiowe co wykazało, że mężczyzna nie oddycha, a w ustach 62-latka zalega jakiś przedmiot. Policjant spowodował wypadnięcie z przełyku resztek pożywienia, które były przyczyną zadławienia się potrzebującego pomocy. Wówczas udało się również przywrócić mężczyźnie oddech. Mundurowy powiadomił Pogotowie Ratunkowe, a do czasu jego przyjazdu monitorował funkcje życiowe poszkodowanego.

Jak się okazało 62-latek wymagał pobytu w szpitalu, lecz dzięki dzielnicowemu jego życiu i zdrowiu już nie zagrażało niebezpieczeństwo. Młodszy aspirant Krystian Kurowski swoją postawą pokazał, że słowa policyjnego motta „pomagamy i chronimy” towarzyszą mundurowym cały czas.