Sprzeniewierzył dużą ilość sprzętu informatycznego Data publikacji 20.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją z Inowrocławia namierzyli i zatrzymali w Szczecinie 26-letniego mężczyznę. Jako pracownik jednej z firm na terenie Inowrocławia dopuścił się wielu oszust. Podejrzany zamawiał sprzęt, a potem go upłynniał czerpiąc z tego korzyści finansowe. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

W październiku ubiegłego roku inowrocławska policja została powiadomiona przez jedną z firm o przestępstwie. W kręgu podejrzewanych osób znalazł się, już wtedy, były ich pracownik.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu prowadzą w tej sprawie śledztwo, które trwa do tej pory. Podczas gromadzenia materiałów dowodowych policjanci ustalili, że mężczyzna zatrudniony w firmie zajmował się składaniem zamówień na sprzęt w postaci między innymi: telefonów, komputerów, laptopów, tabletów oraz monitorów.

Choć sprzęt trafiał do firmy, to mężczyzna dalej nim obracał. Sprzedawał go przez portale społecznościowe. By ukryć swój proceder, fałszował faktury, wykazując na nich zakup zupełnie innego asortymentu. Swoją działalnością naraził firmę i te, które sprzedawały towar, na straty ponad milion i 300 000 złotych. Pieniądze z oszusta przeznaczał na rozrywkę, podróże i zakupy.

Policjanci ustalili, że mężczyzna wyprowadził się z Inowrocławia. Nikt nie wiedział, gdzie aktualnie przebywa. Niemniej jednak kryminalni wpadli na jego trop. Funkcjonariusze ustalili, że przebywa na terenie województwa zachodnio-pomorskiego.

W piątek (17.02.2023) inowrocławscy policjanci przystąpili do realizacji zatrzymali go w jednym z mieszkań w Szczecinie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli jego samochód oraz gotówkę. Zarzut, jaki usłyszał 26-latek to oszustwa i podrabiania dokumentów.

Na podstawie zebranych dowodów kryminalni wystąpili do oskarżyciela o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Z uwagi na to, że proceder dotyczy mienia znacznej wartości, grozi mu kara do 10 lat więzienia.