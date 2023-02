Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji legnickiego dyżurnego nie doszło do tragedii Data publikacji 21.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną niedzielę asp. szt. Robert Duńka dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pełnił służbę, podczas której wykazał się po raz kolejny ogromną wiedzą i błyskawicznym działaniem. Policjant został powiadomiony o zamiarze popełnienia samobójstwa przez nastolatkę. Dyżurny nie miał żadnych danych tej osoby, a każda chwila w tym przypadku była na wagę złota. Mundurowy w kilkanaście minut ustalił personalia oraz adres dziewczynki i niezwłocznie wysłał na miejsce patrol. Po raz kolejny policyjna pomoc dotarła na czas, a do tragedii nie doszło.

Oficer dyżurny w Policji pełni bez wątpienia jedną z najważniejszych funkcji. By móc mówić o sprawności w działaniu, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia zadań realizowanych przez Policję, nie można pominąć kwestii prawidłowej komunikacji. Sprawna wymiana informacji z otoczeniem wysuwa na pozycję priorytetową właśnie dyżurnego. To właśnie od niego w dużej mierze zależy szybkość reakcji na popełniane wykroczenia, czy przestępstwa, to na jego barkach spoczywa wielka odpowiedzialność.

Wzorową postawą po raz kolejny wykazał się asp. szt. Robert Duńka - Oficer Dyżurny, pełniący służbę na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Funkcjonariusz w minioną niedzielę, 19 lutego 2023 roku o godzinie 20.00 został powiadomiony za pośrednictwem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o zamiarze popełnienia samobójstwa przez nieletnią dziewczynkę, z którą korespondował online pracownik TPD .

Niestety informacje, jakie otrzymał dyżurny, nie dały możliwości identyfikacji tej osoby. Jednak dzięki dużej wiedzy dyżurnego, jego szybkiego i wielokierunkowego działania, już po kilkunastu minutach ustalono dane osobowe i miejsce zamieszkania nieletniej. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol Policji, który szybko dotarł pod wskazany adres.

W tym przypadku liczyła się każda sekunda, ze względu na zagrożenie życia nastolatki. Na miejscu policjanci zastali 15-latkę, która potwierdziła prawdziwość zgłoszenia, lecz dzięki szybkiej interwencji Policji nie zdążyła zrobić sobie krzywdy. Decyzją Zespołu Pogotowia Ratunkowego dziewczynka została przewieziona do szpitala.

Bez wątpienia dynamika oraz stanowczość podjętych przez służbę dyżurną działań przyczyniły się do uratowania jej życia. Postawa policjantów pozwoliła zapobiec tragedii i spotkała się z pozytywną reakcją ze strony matki dziewczynki, która była wdzięczna za uratowanie jej dziecka. To kolejny przykład profesjonalizmu i zaangażowania legnickich policjantów, którzy każdego dnia swojej służby starają się jak najsumienniej wypełniać słowa roty ślubowania.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Policjanci przypominają, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile, niepowodzenia i nie wiemy, jak poradzić sobie z problemami. Co ważne - nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt z organizacją pomocową, np. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, gdzie specjaliści dyżurują pod numerem telefonu 800 702 222. Możemy też zajrzeć na stronę Centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, na której znajduje się lista placówek, w których uzyskamy profesjonalną pomoc.

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję, telefon: 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie Antydepresyjny telefon zaufania.