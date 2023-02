Policjantka w czasie wolnym od słuzby pomogła mężczyźnie, który próbował targnąć się na życie Data publikacji 21.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nie tylko podczas służby. Udowodniła to st. post. Anna Szymańczak funkcjonariuszka z komisariatu we Wrzeszczu, która podczas spaceru zauważyła 54-latka, chcącego popełnić samobójstwo. Jej natychmiastowa reakcja oraz postawa pozwoliła uratować życie mężczyzny.

W niedzielę (19.02.2023) po południu policjantka z jednego z Komisariatu III Policji w Gdańsku starszy posterunkowy Anna Szymańczak spacerowała w swoim wolnym czasie przy ulicy Na Szańcach. W pewnym momencie policjantka zwróciła uwagę na mężczyznę stojącego przy mostku nad Motławą, który był pobudzony i krzyczał, że chce targnąć się na życie. Mężczyzna ten trzymał w ręku nóż i zaczął wchodzić do wody. Policjantka skontaktowała się z dyżurnym i wezwała pomoc, a następnie podeszła bliżej mężczyzny i rozpoczęła z nim rozmowę. Spokój i opanowanie funkcjonariuszki pozwoliły wygaszenie emocji, a umiejętnie przeprowadzona rozmowa doprowadziła do odstąpienia desperata od zamierzonego celu. Na miejsce przyjechali inni policjanci, którzy wyciągnęli mężczyznę z wody na brzeg. 54-latek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli go do szpitala.