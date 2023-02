42-letni mężczyzna wyprowadził z firmy pieniądze i naraził ją na straty sięgające ponad 13 milionów złotych Data publikacji 21.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy gdańskich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą i korupcję, funkcjonariuszy kryminalnych ze Szczecina oraz Prokuratury Rejonowej Gdańsk Oliwa, zatrzymany został 42-letni mężczyzna podejrzany o doprowadzenie spółki, w której pracował, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sprawca w ciągu 2,5 roku wyprowadził z firmy pieniądze, narażając pracodawcę na stratę ponad 13 mln zł. W tej sprawie na poczet przyszłych kar oraz roszczeń policjanci zabezpieczyli należące do mężczyzny samochody, oraz inne przedmioty o łącznej wartości 4 mln zł. W sobotę w prokuraturze podejrzany usłyszał zarzuty za przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Decyzją sądu 42-latek został tymczasowo aresztowany i grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

W piątek (17.02.2023) na polecenie prokuratora i we współpracy z gdańskimi policjantami zwalczającymi przestępczość gospodarczą i korupcję na terenie Szczecina tamtejsi kryminalni zatrzymali 42-letniego mężczyznę, podejrzanego o wyprowadzenie pieniędzy z gdańskiej spółki stanowiącej część międzynarodowej korporacji. Zatrzymanie 42-latka to efekt śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk Oliwa przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Według ustaleń śledczych mężczyzna w okresie od listopada 2019 roku do maja 2022 roku pracując w pokrzywdzonej spółce, zwracał się do innych pracowników o zatwierdzanie przelewów, które rzekomo miały trafiać na rachunki organów podatkowych lub kontrahentów spółki. W rzeczywistości przelewy te wpływały na jego prywatne rachunki bankowe. W ten sposób naraził pracodawcę na straty przekraczające 13 mln zł.

W trakcie przeszukań pomieszczeń należących do mężczyzny na poczet przyszłych kar oraz roszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi zegarki, perfumy, sprzęt RTV i AGD, kosmetyki oraz 5 samochodów o wartości 4 mln zł. Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzany zakupił te przedmioty z pieniędzy pochodzących z przestępstwa. W tej sprawie planowane są kolejne zabezpieczenia dotyczące nieruchomości należących do mężczyzny.

W sobotę (18.02.2023) policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut za przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Decyzją sądu 42-latek został tymczasowo aresztowany, grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / kp)