Pracownica łódzkiej komendy zaopiekowała się zagubioną seniorką Data publikacji 21.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dużą empatią i troską wykazała się pani Sylwia Jakubowska Tomaszewska, pracownica Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, która widząc zagubioną starszą panią nie przeszła obojętnie, powiadomiła jej bliskich i opiekowała się kobietą aż do przybycia krewnych. Dzięki takiej postawie mająca problemy zdrowotne seniorka bezpiecznie wróciła do domu.

20 lutego 2023 roku około godziny 18:00 pracująca na co dzień w Wydziale Dochodzeniowo Śledczym łódzkiej komendy specjalistka Korpusu Służby Cywilnej, zauważyła na przystanku tramwajowym przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Wyszyńskiego starszą kobietę, której zachowanie wskazywało, że potrzebuje pomocy. Uwagę zwrócił również ubiór seniorki, który był nieadekwatny do panującej aury, bez czapki i wierzchniego okrycia starsza pani wyraźnie marzła. Pani Sylwia zaopiekowała się kobietą, która była mocno zagubiona, nie wiedziała, jak się w tym miejscu znalazła i nie potrafiła sama wrócić do domu. Jednocześnie o zdarzeniu poinformowała służby dzwoniąc na numer alarmowy. Równocześnie cały czas usiłowała ustalić jakiekolwiek dane pozwalające na identyfikację starszej pani. Na szczęście w torebce seniorki znajdowała się informacja o jej problemach zdrowotnych i numer telefonu do najbliższej rodziny. Pani Sylwia niezwłocznie skorzystała z tych informacji skontaktowała się z rodziną kobiety. Wkrótce na miejscu pojawili się jej krewni, którzy zaopiekowali się 75-latką. Dzięki godnej naśladowania postawie naszej koleżanki nie doszło do sytuacji groźnych dla zdrowia i życia potrzebującej pomocy seniorki.

Policjanci apelują!

Nie pozostawajmy bierni wobec losu starszych ludzi, którzy właśnie teraz szczególnie mogą potrzebować naszej pomocy. Okres ochłodzenia sprzyja sytuacjom, gdzie seniorzy mogą znaleźć się w okolicznościach realnie zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Nasza empatyczna i czujna postawa oraz zwyczajne zainteresowanie się losem drugiego człowieka może uratować komuś życie i zdrowie. Czasami wystarczy niewiele, żeby zrobić dużo. Gdy widzimy osobę ubraną w sposób niedostosowany do warunków pogodowych lub widocznie zagubioną, zdezorientowaną idąca ulicami miasta nie wahajmy się podejść i zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, a w razie konieczności zawiadommy o tym właściwe służby.