Policjanci w porę znaleźli nastolatka, który chciał popełnić samobójstwo Data publikacji 21.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie i przemyślane działania patroli oraz skuteczne sprawdzenie terenu pomogły zapobiec tragedii. Pamiętaj! Gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy, natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112.

Kilka dni temu wieczorem dyżurny siedleckiej komendy otrzymał telefon od zdenerwowanej kobiety, która powiedziała, że jej 17-letni syn oświadczył, że chce ze sobą skończyć i wyszedł z domu. Dyżurny szybko wysłał patrole w okolicę miejsca zamieszkania nastolatka. W trakcie patrolowania ulic policjanci skontaktowali się telefonicznie z kobietą, która oznajmiła, że syn wrócił do domu, zabrał rower i ponownie wyszedł z domu. Informację przekazano do wszystkich partoli w mieście, co przyniosło szybki rezultat i na jednej z ulic zauważono rowerzystę wyglądem odpowiadającym opisowi przekazanemu przez zgłaszającą. 17-latek wielokrotnie powtarzał policjantom, że ma już dosyć wszystkiego i chce ze sobą skończyć. Jechał właśnie na torowisko, aby rzucić się pod pociąg. Policjanci za pośrednictwem dyżurnego wezwali na miejsce karetkę.

Pamiętaj! Nie jesteś sam! Jeśli czujesz się źle, masz zdecydowanie przedłużający się zły nastrój, obniżoną samoocenę i myśli, że masz wszystkiego dosyć poproś o pomoc! Na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.