Śląscy policjanci wyjaśnili zagadkę tajemniczego zaginięcia Polaka w Wielkiej Brytanii

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na prośbę swoich brytyjskich kolegów, wyjaśnili okoliczności tajemniczego zaginięcia naszego rodaka. Do zdarzenia doszło w brytyjskiej miejscowości Slough w 2021 roku. Śląscy kryminalni potwierdzili, że doszło do zabójstwa.

Pod koniec grudnia 2021 roku do brytyjskich służb trafiła informacja o zaginięciu 57-letniego Polaka, który od 6 lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenie pochodziło od rodziny mieszkającej w Polsce, która do tej pory miała stały kontakt z mężczyzną. Zaniepokoiło ich, że od dłuższego czasu ma on wyłączony telefon i nie nawiązuje z nimi łączności od końca listopada 2021 roku. Za wyjaśnienie okoliczności zaginięcia naszego rodaka odpowiadali policjanci z Thames Valley Police. W akcję poszukiwawczą włączyły się również polskie organizacje pomagające rodzinom zaginionych. Po kilku miesiącach poszukiwań, w dalszym ciągu nie udało się ustalić miejsca pobytu Polaka. Brytyjscy policjanci, niepokojąc się o los zaginionego, zaapelowali do wszystkich o pomoc w rozwikłaniu tej sprawy.



Pod koniec 2022 roku śledczy z Thames Valley skontaktowali się z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach informując o swoich podejrzeniach, że poszukiwany Polak mógł paść ofiarą zabójstwa. Osoby, które mogły coś na ten temat wiedzieć, opuściły Wielką Brytanię, prawdopodobnie wracając na Śląsk.

Śląscy kryminalni skontaktowali się z rodziną poszukiwanego, aby zdobyć więcej informacji na temat okoliczności zaginięcia. Zgromadzony materiał pozwolił na złożenie wniosku w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach o wszczęcie śledztwa w kierunku zabójstwa. Dodatkowo nasi policjanci rozpoczęli współpracę z Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji w Wielkiej Brytanii. Z jego pomocą przekazali zdobyte informacje policjantom z Thames Valley, nawiązując z nimi ścisłą współpracę w tej sprawie. W trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że dwie osoby – Polacy, którzy w listopadzie 2021 przebywali w towarzystwie zaginionego, są obecnie w Polsce. Jak wynikało z ustaleń przekazanych przez Oficera Łącznikowego Polskiej Policji, kolejne dwie, również Polacy, znajdują się nadal w Wielkiej Brytanii. Jeden z nich, 33-latek, przebywał w zakładzie karnym za popełnienie innych przestępstw. Drugi - 25-latek - ukrywał się, ponieważ był poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania.



W styczniu tego roku śląscy policjanci zatrzymali dwoje mieszkańców Bielska-Białej. Zatrzymanej 22-letniej kobiecie Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przedstawiła zarzuty nieudzielenia pomocy, niezawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, pomocy w ukryciu zwłok i podejmowania innych czynności, mających na celu udaremnienie postępowania. W tym samym dniu został zatrzymany drugi z mieszkańców Bielska-Białej - 30-letni mężczyzna. Również on usłyszał zarzut niezawiadomienia organów ścigania o przestępstwie oraz utrudniania i udaremniania przeprowadzenia postępowania. Wobec obojga zatrzymanych Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zawnioskowała do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania, do którego sąd się przychylił.



Na podstawie ustaleń przekazanych stronie brytyjskiej, zatrzymano Polaka ukrywającego się na terenie Wielkiej Brytanii. Już wkrótce on i 33-latek przebywający w brytyjskim areszcie za inne przestępstwa, mają stanąć przed miejscowym sądem, gdzie zostanie przedstawiony im zarzut utrudniania pochówku. Równolegle Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wydała postanowienie o przedstawieniu im zarzutów — jednemu zarzucając udział w pobiciu i utrudnianie postępowania dotyczącego zabójstwa, natomiast drugiemu udział w pobiciu oraz zarzut zabójstwa. Aktualnie śledczy oczekują na rozpoznanie przez Sąd Rejonowy w Gliwicach wniosków o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania, co umożliwi wdrożenie procedury ekstradycyjnej.

W związku z międzynarodowym charakterem sprawy, Prokuratura Okręgowa w Gliwicach bierze udział w konsultacjach ze stroną brytyjską, mających na celu utworzenie JIT — międzynarodowego zespołu śledczego.



Sprawa, nad którą nadal pracują śląscy i brytyjscy policjanci, jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.