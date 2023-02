Miechowscy policjanci uratowali życie 30-latki Data publikacji 22.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki prawidłowej reakcji mieszkanki Miechowa dzielnicowi dotarli na czas i uratowali kobietę, która chciała odebrać sobie życie. 30-latka szybko trafiła pod opiekę specjalistów.

W poniedziałek, 20.02.2023 roku, po pomoc do służb zadzwoniła zaniepokojona mieszkanka Miechowa, która przekazała, że obawia się o swoją koleżankę, która jest w kryzysie emocjonalnym i być może będzie chciała targnąć się na swoje życie. Równocześnie do oficera dyżurnego Policji wpłynęło drugie zawiadomienie o niszczeniu kabli telekomunikacyjnych przez jakąś kobietę na klatce schodowej w bloku. Okazało się, że oba zgłoszenia dotyczą tej samej osoby. Pod wskazany adres natychmiast skierowano policjantów rewiru dzielnicowych, którzy na klatce schodowej bloku mieszkalnego znaleźli nieprzytomną kobietę, po próbie samobójczej, która była bezwładna i nieprzytomna. Mundurowi od razu przystąpili do udzielenia jej pomocy przedmedycznej, po której 30-latka odzyskała przytomność. Kobieta została ułożona w pozycji bocznej bezpiecznej i do przyjazdu załogi karetki pogotowia, funkcjonariusze cały czas kontrolowali jej stan. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów, 30-latka przeżyła i została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę specjalistów.

116 123 - Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym. Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 pod bezpłatnym numerem telefonu 116 123 dyżurują specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków trudnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsultanci świadczą pomoc przez całą dobę, można się z nimi skontaktować również przez stronę www.116111.pl/napisz

