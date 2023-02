„Zakręceni” na pomaganie - policjanci i mieszkańcy wspólnie z pomocą potrzebującym Data publikacji 22.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzyrzeccy funkcjonariusze wspólnie z mieszkańcami napełnili kolejne charytatywne serce plastikowymi nakrętkami – dzięki nim wpływy z ich sprzedaży zostaną przekazany osobom najbardziej potrzebującym. Nakrętki zbierane są do specjalnie przygotowanego pojemnika w kształcę serca, który symbolizuje życie i chęć niesienia pomocy innym. To już kolejne pełne serce pod siedzibą międzyrzeckich policjantów.

Policjanci, pracownicy cywilni oraz lokalna społeczność od dłuższego czasu wspólnie pomagają, zbierając plastikowe nakrętki i przekazując je na cele charytatywne. Metalowe serce, które usytuowane jest przy międzyrzeckiej jednostce Policji napełnia się w zaskakującym tempie, a zaangażowanie funkcjonariuszy i mieszkańców budzi podziw. To już kolejne pełne nakrętek serce, które niosą pomoc i nadzieję na lepsze jutro.

Charytatywna idea to wspaniała i darmowa możliwość z której każdy może skorzystać. Wystarczy jedynie segregować nakrętki po butelkach by przekazać je do specjalnie przygotowanych pojemników. Dzięki takiej postawie nie tylko pomagamy ale i dbamy o środowisko albowiem nakrętki zostaną poddane procesowi recyklingu.

Charytatywna akcja trwa. Policjanci pracownicy cywilni oraz lokalna społeczność nie zwalniają tempa. Chęć niesienia pomocy płynie bowiem we krwi każdego funkcjonariusza, a treść przekazu: „Pomagamy i Chronimy” udowadniamy nie tylko w codziennej służbie, ale i poza nią.