Zatrzymany sprawca zabójstwa Data publikacji 22.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali 38-latka podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna, po tym jak śmiertelnie ugodził nożem innego mężczyznę, uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się przed funkcjonariuszami. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie.

11 lutego br. , około godz. 19.00 w jednym z mieszkań na terenie Łagiewnik odbyło się zakrapiane alkoholem spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczyli trzej mężczyźni i dwie kobiety. W pewnym momencie pomiędzy 38-latkiem i jego 42-letnim znajomym doszło do ostrej wymiany zdań, która szybko przerodziła się w awanturę i szarpaninę. W trakcie bójki 38-latek wyciągnął nóż i zranił swojego oponenta. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która reanimowała ciężko rannego 42-latka, a następnie zabrała go do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Tymczasem 38-latek uciekł z mieszkania i ukrywał się przed policjantami.

Policjanci pracowali zarówno na miejscu zdarzenia, jak również sprawdzali okoliczne tereny w poszukiwaniu 38-latka, jednak wówczas nie został on zatrzymany

Sprawa śmiertelnego ugodzenia nożem trafiła do śledczych z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, którzy prowadzili ją pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków - Podgórze. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, przeanalizowali zabezpieczone ślady oraz zgromadzone informacje. Ustalono, że poszukiwany nie posiada stałego adresu zamieszkania i prowadzi wędrowny tryb życia, a także ma bogatą przeszłość kryminalną, co w znacznym stopniu utrudniało jego zatrzymanie. Śledczy przeprowadzili szereg operacyjnych ustaleń, które pozwoliły im wytypować miejsca, w których mógł ukrywać się poszukiwany mężczyzna. W ciągu tygodnia przeprowadzono zmasowane działania pod kątem zatrzymania poszukiwanego lub ustalenia miejsca jego pobytu.

Ostatecznie,19 lutego br. w godzinach porannych funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu na terenie Płaszowa, w pobliżu jednego z wytypowanych miejsc zatrzymali 38-latka. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Następnie prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze przedstawił mu zarzut zabójstwa.

20 lutego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / mw)