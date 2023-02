Uciekał kradzionym busem z Niemiec - został zatrzymany przez strzeleckich policjantów

Strzeleccy mundurowi dali sygnał do zatrzymania kierowcy busa, który miał pochodzić z kradzieży. Mężczyzna zlekceważył jednak wydawane sygnały i nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a następnie zaczął uciekać pieszo. Mundurowi ze strzeleckiej drogówki już po chwili zatrzymali mężczyznę. Za paserstwo i niezatrzymanie się do kontroli drogowej 41-latkowi grozi do 5 lat więzienia.